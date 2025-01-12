高球／日立冷氣慈善盃 台新選手蔡佩穎奪冠

台灣女子高爾夫選手蔡佩穎與陳之敏在日立冷氣慈善盃高球賽中再創佳績。蔡佩穎於昨日繳出低於標準桿2桿，累計揮出低於標準3桿的141桿奠定領先優勢，今日最終以總桿數210桿、低於標準桿6桿的穩定表現奪冠，成功將冠軍獎盃收入囊中。而陳之敏同樣表現出色，以總桿數215桿、低於標準桿1桿拿下季軍，於本次賽事中展現台灣高球選手的實力。

台新長期贊助選手蔡佩穎近來狀態火熱，自去年去年底贏得大亞集團公開賽冠軍後，今年開春再次奪冠，為2025年寫下亮眼的起點。她表示：「能夠在新賽季初期即展現穩定表現，讓自己對接下來的賽事更有信心。」她也特別感謝台新金控吳東亮董事長多年的支持，讓她能持續提升球技，並期待今年能超越去年的成績，挑戰更多賽事冠軍。自2011年蔡佩穎取得日巡賽資格以來，接連於國內外賽事中屢創佳績，2024年也於JLPGA日本次級巡迴賽拿下冠軍，展現她優異的高球實力。值得一提的是，蔡佩穎分享「去年看見好友珮芸拿下冠軍，就希望自己能夠有機會挑戰，很開心能順利拿下冠軍。」同為台新贊助球員的她也笑稱：「算是另一種為台新衛冕。」此次於日立冷氣慈善盃奪冠是蔡佩穎繼2022年再次摘冠，也是近5年來，台新贊助球員四度奪冠。

陳之敏於大學期間就讀美國俄克拉荷馬州立大學，兼顧學業與運動，展現全能實力。不僅連續四年獲得全美女子教練協會（WGCA）書卷獎，還多次代表校隊出戰，累積豐富比賽經驗。去年她在大大數位女子公開賽中奪下第三名，表現備受矚目。此次在日立冷氣慈善盃中再度奪下季軍，陳之敏分享：「能夠在這場高水準的比賽中穩定發揮，我感到非常開心，也很感謝台新從我16歲以來栽培我到現在。」她表示，這次的成績不僅是對過去努力的肯定，也帶來更多信心，期待未來能挑戰更高的目標，持續精進球技，在國內外賽事中為台灣高球增添佳績。

台新自2011年起積極支持女子高爾夫運動，贊助了包括錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏及黃亭瑄等多位選手，協助他們在各大賽事中發揮實力。錢珮芸更於2024年成為台新支持選手中首位參與奧運的代表。此外，台新也投入資源支持空手道、籃球、路跑等運動項目，並透過慈善賽事關懷弱勢族群，以實際行動支持台灣體育的發展。