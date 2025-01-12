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大馬羽賽／只讓中國新一姊拿7分！球后安洗瑩寫連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安洗瑩。 法新社
安洗瑩。 法新社

去年巴黎奧運摘金的南韓「世界球后」安洗瑩，因膝蓋傷勢和南韓羽球協會撕破臉，不過新賽季仍開出紅盤，不但連3年打進馬來西亞公開賽女單決賽，今天更讓世界排名第2的中國大陸「一姊」王祉怡單局只拿到7分，以21：17、21：7快意完成連霸。

安洗瑩前年杭州亞運帶著膝傷完成女團、女單雙金壯舉，但去年受傷勢影響退出多場大賽，雖在巴黎一舉摘下金牌，但和南韓羽協鬧翻，且除有膝傷誤診情形，還爆出長期遭南韓羽協不公平對待，幫教練和前輩做雜事、語言和肢體暴力，甚至要求幫年長男選手洗內褲等「霸凌」狀況，引起各界關注。

新賽季安洗瑩從去年奪下第一冠的馬來西亞公開賽出發，列頭號種子的她一路闖關，且都以直落二奪勝，連續3年闖進女單決賽。

今天碰去年坐擁6冠、打下年終賽冠軍的王祉怡，安洗瑩也維持過去對戰8勝4敗優勢，首局雖在技術暫停時陷入8：11落後，恢復比賽後打出連拿9分猛攻逆轉戰局，以21：17先下一城，第二局更是打出5：0開局攻勢後就一路領先，最終以21：7迎接本季首冠。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000大站，總獎金145萬美元，單打冠軍可獲得10萬1500美元獎金和1200分積分。

亞運 安洗瑩 羽球

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