路跑／渣打馬10度開跑！2萬5千人不畏低溫參賽

2025渣打台北公益馬拉松今天清晨在低溫下開跑，本屆賽事再次展現寒流馬的威力，雖然氣溫下探十度，現場熱情不減，不僅吸引來自56個國家的跑者，共計2萬5千人參與，更有82歲的長青組跑友一起參加。最終全程馬拉松由來自肯亞的歐卡（Josephat Omiro Auka）以2小時26分03秒摘下男子組冠軍，日本好手沼田夏楠則以2小時42分38秒的成績奪下女子組冠軍，國內男子組、女子組則分別由趙宥瑞、李佳玫奪魁。

半程馬拉松部分，國內長跑名將「印帝」周庭印以1小時7分26秒的成績奪下男子組冠軍，女子組由國內好手陳美彤以1小時22分34秒的成績率先衝線。

國內全馬好手趙宥瑞奪得國內全程馬拉松冠軍，他形容是「天時、地利、人和」的結果，非常幸運的可以跑出不錯的成績，「包括舒適、不潮溼的天氣以及風速都讓我能夠奪得這次全馬國內男子組的第一名。」

擔任鳴槍嘉賓的渣打銀行總經理邢保利說：「作為全台最大的公益馬拉松，渣打馬不僅是一場賽事，更是實踐企業社會責任的重要平台。透過集團Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫，我們持續與台北市視障者家長協會及勵馨基金會等非營利組織合作，為弱勢青年提供就業輔導與培訓課程，創造經濟共融的機會。」

邢保利也提到，本屆賽事跑者不僅是為了改變而跑，也踴躍參與馬拉松民眾捐款，總捐款金額突破100萬元，展現善舉不落人後的運動家精神；今年渣打馬也投入235萬賽事捐款至Futuremakers公益計畫，自2013年渣打台北公益馬拉松開跑至今，累積公益募款近1億2000萬元，持續為弱勢族群提供實質幫助，計畫共幫助超過7600名弱勢青年實現就業及創業夢想，「同時動員超過2300名渣打銀行志工參與賽事服務，從淨街慢跑到視障陪跑，展現『改變，從跑步開始』的精神，持續擴大賽事在社區的正面影響力。」