快訊

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／渣打馬10度開跑！2萬5千人不畏低溫參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
渣打馬全程馬拉松由日本好手沼田夏楠奪下女子組冠軍。圖／渣打銀行提供
渣打馬全程馬拉松由日本好手沼田夏楠奪下女子組冠軍。圖／渣打銀行提供

2025渣打台北公益馬拉松今天清晨在低溫下開跑，本屆賽事再次展現寒流馬的威力，雖然氣溫下探十度，現場熱情不減，不僅吸引來自56個國家的跑者，共計2萬5千人參與，更有82歲的長青組跑友一起參加。最終全程馬拉松由來自肯亞的歐卡（Josephat Omiro Auka）以2小時26分03秒摘下男子組冠軍，日本好手沼田夏楠則以2小時42分38秒的成績奪下女子組冠軍，國內男子組、女子組則分別由趙宥瑞、李佳玫奪魁。

半程馬拉松部分，國內長跑名將「印帝」周庭印以1小時7分26秒的成績奪下男子組冠軍，女子組由國內好手陳美彤以1小時22分34秒的成績率先衝線。

國內全馬好手趙宥瑞奪得國內全程馬拉松冠軍，他形容是「天時、地利、人和」的結果，非常幸運的可以跑出不錯的成績，「包括舒適、不潮溼的天氣以及風速都讓我能夠奪得這次全馬國內男子組的第一名。」

擔任鳴槍嘉賓的渣打銀行總經理邢保利說：「作為全台最大的公益馬拉松，渣打馬不僅是一場賽事，更是實踐企業社會責任的重要平台。透過集團Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫，我們持續與台北市視障者家長協會及勵馨基金會等非營利組織合作，為弱勢青年提供就業輔導與培訓課程，創造經濟共融的機會。」

邢保利也提到，本屆賽事跑者不僅是為了改變而跑，也踴躍參與馬拉松民眾捐款，總捐款金額突破100萬元，展現善舉不落人後的運動家精神；今年渣打馬也投入235萬賽事捐款至Futuremakers公益計畫，自2013年渣打台北公益馬拉松開跑至今，累積公益募款近1億2000萬元，持續為弱勢族群提供實質幫助，計畫共幫助超過7600名弱勢青年實現就業及創業夢想，「同時動員超過2300名渣打銀行志工參與賽事服務，從淨街慢跑到視障陪跑，展現『改變，從跑步開始』的精神，持續擴大賽事在社區的正面影響力。」

運動家

延伸閱讀

健檢滿江紅…高雄校長開跑就被「關門」 苦練14年晉升百馬俱樂部

影／高雄恐龍路跑超趣味 上百隻短腿狂奔

路跑／馬傑森對長跑有信心 卓溪Masial路跑幫推美食美景

「後宮甄嬛傳」農曆過年馬拉松直播？八大電視台回應

相關新聞

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

台灣桌球一哥林昀儒以獨特的球風和性格，在對岸擁有高人氣，近日他因碩士論文題目再度登上微博熱搜，不過這次的話題並非來自比賽，而是他在輔仁大學體育系碩士班的論文研究。 林昀儒以中國大陸27歲球王樊振

大馬羽賽／只讓中國新一姊拿7分！球后安洗瑩寫連霸

去年巴黎奧運摘金的南韓「世界球后」安洗瑩，因膝蓋傷勢和南韓羽球協會撕破臉，不過新賽季仍開出紅盤，不但連3年打進馬來西亞公...

路跑／渣打馬10度開跑！2萬5千人不畏低溫參賽

2025渣打台北公益馬拉松今天清晨在低溫下開跑，本屆賽事再次展現寒流馬的威力，雖然氣溫下探十度，現場熱情不減，不僅吸引來...

廣角鏡／富邦馬拉松…奔跑吧！恐龍

2025高雄富邦馬拉松昨起一連兩天在高雄舉行，率先登場的最速恐龍爭霸賽最吸睛，230隻由人裝扮的「恐龍」齊聚世運主場館戶...

網球／開季前狀況一籮筐 吳芳嫺：連2站奪冠超乎預期

台灣網球女將吳芳嫺開季前受傷，加上中國搭檔蔣欣玗在前往紐西蘭前簽證遲遲沒著落，她透露，原本能否出賽都是未知數，能在奧克蘭...

荷巴特女網／吳芳嫺連兩周女雙封后 絕佳狀態前進澳網

我國網球好手吳芳嫺5日才與中國大陸搭擋蔣欣玗在奧克蘭女網賽拿下合拍首冠，本周登場的荷巴特女網賽兩人再度挺進到決賽，並在今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。