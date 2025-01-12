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桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

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桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒以獨特的球風和性格，在對岸擁有高人氣，近日他因碩士論文題目再度登上微博熱搜，不過這次的話題並非來自比賽，而是他在輔仁大學體育系碩士班的論文研究。

林昀儒以中國大陸27歲球王樊振東為研究對象，分析其在巴黎奧運奪金的「慣性技術」，消息一出即引發網友熱烈討論。

林昀儒近日通過碩士論文前三章口試，題目為《2024年巴黎奧運會男子桌球單打金牌選手樊振東之慣性技術分析》，著重探究桌球選手在擊球過程中的動作穩定度、加速度與下肢運用等細節，期待能更進一步了解樊振東在高壓對戰中的關鍵技巧。

林昀儒透露，在決定以樊振東作為研究對象時，曾事先徵得對方同意。這份研究不僅展現他對技術分析的專業態度，也顯示出對於樊振東實力的高度尊重。

林昀儒與樊振東在國際賽一共交手過9次，林昀儒雖以1勝8敗落居下風，但他在比賽中多次讓樊振東陷入苦戰；特別是在2021年東京奧運男單四強賽中，兩人激戰7局，最終林昀儒以3比4惜敗。這樣的對戰過程和展現出來的球風特質，讓林昀儒在中國球迷心中留下深刻印象。

林昀儒通過碩士論文前三章口試。圖取自何健章教授臉書
林昀儒通過碩士論文前三章口試。圖取自何健章教授臉書

場上競爭之餘，兩人私下也保持深厚友誼。日前他們還一同前往新加坡欣賞泰勒絲（Taylor Swift）演唱會，甚至在演唱會上記錄彼此的互動，被網友戲稱「林昀儒是去看樊振東的演唱會」。

樊振東已於日前宣布退出世界排名，未來兩人恐怕難以在國際賽場再次對決，只剩職業聯賽仍有機會碰頭。值得一提的是，林昀儒上個月剛在中國乒超聯賽總決賽中，助所屬的山東魏橋隊擊敗樊振東領軍的上海地產隊，奪得冠軍。

巴黎奧運 技術分析 演唱會

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