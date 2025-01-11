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網球／開季前狀況一籮筐 吳芳嫺：連2站奪冠超乎預期

中央社／ 台北11日電
和中國搭檔蔣欣玗能在奧克蘭、荷巴特網賽連2站封后，台灣網球女將吳芳嫺(左)說真的是超乎預期。 新華社
和中國搭檔蔣欣玗能在奧克蘭、荷巴特網賽連2站封后，台灣網球女將吳芳嫺(左)說真的是超乎預期。 新華社

台灣網球女將吳芳嫺開季前受傷，加上中國搭檔蔣欣玗在前往紐西蘭前簽證遲遲沒著落，她透露，原本能否出賽都是未知數，能在奧克蘭、荷巴特網賽連2站封后，真的是超乎預期。

吳芳嫺前一站剛在紐西蘭奧克蘭網賽與蔣欣玗攜手摘冠，今天在澳洲荷巴特網球賽決賽聯手以6比1、7比6（6）擊退羅馬尼亞尼的尼庫勒斯古（MonicaNiculescu）、匈牙利的史托勒（Fanny Stollar）抱走冠軍。

吳芳嫺接受中央社訪問時表示，連2站奪冠真的是超乎預期，「原本蔣欣玗的簽證問題，一度讓我們擔憂是否能順利出賽，再加上我出發前突然受傷，對於是否能順利開季充滿未知。」

兩人開季考驗不只這些，吳芳嫺表示，首站決賽約在5日晚間9時結束，她們隔日清晨4時就得起床、出發前往澳洲，「由於墨爾本的天氣狀況不佳，我們錯過了轉機班機，最後花了整整14個小時才抵達飯店。」

吳芳嫺透露，她們後來向裁判長申請延後一天比賽，「非常感謝裁判長的協助，讓我們多爭取了一天的時間充分休息、調整狀態。」

吳芳嫺指出，和搭檔這幾天身體都非常疲憊，昨天4強原本已瀕臨淘汰邊緣，好不容易拿下勝利。她提到，今天首盤打得很順，可能對手還沒進入狀況，次盤搶7階段雖一度落後，「我們就一顆一顆慢慢打，可能剛好上帝也站在我們這邊。」

吳芳嫺將帶著開季2連冠氣勢前進澳網，她表示，將與俄羅斯的布林克娃（Anna Blinkova）首度合作，希望一場一場來，「畢竟這2站奪冠，已經幫助我減緩很多壓力。」

吳芳嫺目前女雙排名第49，下週預計將升至生涯新高的42名，這兩站冠軍入袋後，讓她更有自信，目標希望年底時排名能躋身前30名。

吳芳嫺 澳網

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