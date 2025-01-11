澳網／約克維奇不願再談「被下毒」曝選擇墨瑞當教練原因

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）日前在接受「GQ」專訪時，自爆在澳洲飯店被下毒，引發外界震驚，他出席澳洲網球公開賽記者會時被問到此事，表示不願再談此事。

2022年約克維奇因接種疫苗爭議，在澳網開打前夕被拘留，最終遭驅逐出境。他專訪時提起該事件細節，並驚爆自己可能吃進被「下毒」的食物，導致體內重金屬含量飆高。

約克維奇在記者會再度被問及此事，他說，「那文章應該是昨天上線，會有實體雜誌，這採訪也是我好幾個月前做的。我不想說太多細節，因為現在想專注網球，這也是我在這裡的原因，如果你們想了解更多內容，可以去看那篇文章。」

約克維奇將尋求個人澳網第11冠，值得一提的是，昔日勁敵「英國希望」墨瑞（Andy Murray）加入教練團。約克維奇說明選擇教練的標準，「我希望是一位多次贏下大滿貫的人，能完全理解贏大滿貫的意義，也要明白我面臨的逆境、壓力和期待。」

約克維奇接著強調請墨瑞當教練的原因，「我認為他能以獨一無二的視角觀察我的比賽，我們纏鬥了25年，首次對戰時候都才12歲，他知道我的成長和優缺點。因為他剛退休，所以還有和當今頂尖球員訓練及對抗的經歷，他對當今網球界瞭如指掌。」