田徑／離島首次C級教練講座 今起一連3天金門登場

金門體育會田徑運動委員會於今天起一連三天在金門高中辦理C級田徑教練講習，現場星光熠熠，多達10位國家級教練特地自台灣本島遠赴金門授課，研習人數近60人且有48位為地區國中小教職員，顯示基層學校對於田徑運動的重視與支持。

這次講習課程內容包括短跑、中長跑、跳高、跳遠、鉛球、鐵餅、標槍、壘球、欄架、運動醫學、運動性平、田徑裁判、運動教練學、運動團隊經營、運動科學及計畫擬訂等課程，主辦單位金門體育會田徑運動委員會希望可以透過3天24小時的課程提升地區運動團隊指導能力，讓田徑運動更加蓬勃發展。

中華民國體育總會暨中華民國田徑協會秘書長王景成也特地為了金門縣第一次舉辦教練講習，親自跨海關心指導，他表示很開心金門縣政府願意承接114年全國小學田徑錦標賽的任務，任務艱鉅，但對於地方來說會有莫大的助益，不論是在基層田徑運動的推廣、競技實力的提升、全國賽事舉辦的經驗累積、地區觀光旅遊的曝光等都有極大的實質效益，雖需要付出相當多的心力，但只要願意肩負重擔，對於金門未來各項體育運動推展肯定會加分許多。同時他也預祝今年4月全國中等學校運動會、5月全國大專運動會及全國小學田徑錦標賽、10月全國運動會，金門縣都能有所斬獲、屢創佳績。

金門田徑運動委員會主任委員蔡其雍表示，此次榮幸邀請國家訓練中心潘瑞根教練、台灣體育運動大學許績勝教練、清華大學周宜辰教練、台灣體育運動大學張銘煌教練、新化國中胡文瑜教練、台北市陽明高中翁竹毅教練、麥寮高中林進福教練、東泰高中陳鴻傑教練、惠文高中蔡欣憲教練、國家訓練中心謝佳鈞教練等10位國家級教練蒞金指導，可謂星光熠熠、英雄群聚，金門地區受限於專業指導人力有限，感謝中華民國田徑協會在經費及人力資源上的大力支持才能有此次活動的順利辦理。

今年全國小學田徑錦標賽首次在金門舉辦，希望能提升地區專業指導人力，銜接寒假訓練，篩選出兼具潛力的優秀選手，讓代表金門的小選手都能在自己的家鄉創造亮眼的成績，再造金門之光。