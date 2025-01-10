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大馬羽賽／周天成不敵石宇奇 無緣馬來西亞羽賽4強

中央社／ 台北10日電
台灣羽球一哥周天成在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單8強，出戰中國球王石宇奇，最終以16比21、21比19、17比21落敗，無緣4強。圖／中華羽協提供
台灣羽球一哥周天成在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單8強，出戰中國球王石宇奇，最終以16比21、21比19、17比21落敗，無緣4強。圖／中華羽協提供

台灣羽球一哥周天成今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單8強，出戰中國球王石宇奇，最終以16比21、21比19、17比21落敗，無緣4強。

世界排名第9的周天成8日剛度過35歲生日，這次在超級1000系列馬來西亞公開賽連過2關、闖進8強，出戰中國球王石宇奇，兩人生涯15度過招，周天成以5勝10敗居下風，包括去年底年終賽在內，近期對戰4連敗。

雙方開賽打得激烈，前半段10度戰成平手，石宇奇隨後加快節奏、拉出一波6比0攻勢，周天成儘管靠著連續直線殺球搶分，但未能追上，以16比21將首局拱手讓人。

次局周天成一度陷入13比18劣勢，所幸及時穩住陣腳，一口氣連拿6分超前，並靠著近身攻擊逼出局點，隨後更以一記幸運翻網球，以21比19扳平戰局。

周天成決勝局浪費6比2領先優勢，讓對手以一波10比1攻勢超前，儘管周天成在15比20落後時，連續化解2個賽末點，但石宇奇隨後一記殺球搶下致勝分。

不過，周天成隨即提出挑戰，而主審疑似認定周天成的身體已先觸球，因此並未同意，儘管周天成一度留在場上，依舊未能改變結果。

其他台將部分，戚又仁男單8強先盛後衰，以21比14、13比21、7比21不敵杭州亞運金牌、中國選手李詩灃，但已締造個人在超級1000系列賽事最好成績。

至於混雙組合楊博軒與胡綾芳以0比2不敵中國組合馮彥哲與黃東萍，而女雙組合謝沛珊與洪恩慈，面對世界第1的中國組合劉聖書與譚寧，以直落2敗下陣來，無緣晉級。

亞運 周天成 羽球

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