大馬羽賽／石宇奇晉級4強 周天成不滿判決一度不願退場

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽男單8強賽，遭遇世界球王、中國大陸石宇奇，雙方在前兩局打完各下一城的情況下，決勝局石宇奇靠著一波7：0攻勢逆轉戰局，最終以21：16、19：21、21：17勝出，挺進到4強賽。

世界排名第9名的周天成，本周的馬來西亞公開賽在前兩輪分別直落二擊敗我國好手蘇力揚，以及三局苦戰擊退日本選手田中湧士後，今天則是與世界球王石宇奇爭奪4強門票，雙方過去14度交手石宇奇拿下10勝，且近期處在對戰4連勝，至於石宇奇去年曾在此站賽事闖進到決賽，最終不敵丹麥安東森。

而今天雙方生涯的第15度對決也打得相當拉鋸，首局前段雙方一來一往，不過石宇奇局中一波6：0攻勢後取得領先，並以21：16先下一城。

第二局雙方依舊打得拉鋸，周天成在局中一度落後的情況下，靠著局末一波8：1的關門攻勢逆轉，以21：19扳平戰局。決勝局周天成雖然打出6：2開局，但石宇奇該局中段一波7：0攻勢逆轉戰局後，也未再給周天成反超的機會，在石宇奇以20：15取得5個賽末點後，周天成雖然成功化解前2個賽末點，但最終仍是以17：21敗下陣來。

不過在比賽最後一球石宇奇網前殺球得分後，周天成一度想向主審提出挑戰，不過主審疑似以周天成身體觸球為由不給予挑戰機會，石宇奇得分有效，讓周天成一度在場中高舉手表達抗議且不願退場，也未與在一旁等待的石宇奇握手，但依舊無法改變比賽結果。