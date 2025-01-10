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大馬羽賽／戚又仁先拿首局卻遭逆轉 李詩灃晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戚又仁遭遇世界排名第7名的中國大陸好手李詩灃先盛後衰遭逆轉無緣4強。 聯合報系資料照
戚又仁遭遇世界排名第7名的中國大陸好手李詩灃先盛後衰遭逆轉無緣4強。 聯合報系資料照

BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天舉行到8強賽程，我國好手戚又仁遭遇世界排名第7名的中國大陸好手李詩灃，儘管首局先以21：14拿下，不過第二局李詩灃調整攻守節奏後逐漸掌控場上步調，最終以14：21、21：13、21：7逆轉勝出，挺進到4強賽。

總獎金145萬美元的馬來西亞公開賽我國這次共有5組人馬闖進到8強賽，其中今天下午率先登場的混雙組合楊博軒／胡綾芳，面對中國大陸好手馮彥哲／黃東萍，在首局前段一度取得6分領先，不過隨後卻被對手打出一波7：0攻勢反超前，並以19：21先讓出首局，第二局大陸組合則是一路壓制，以21：14搶下準決賽門票。

至於世界排名第32名的我國男單好手戚又仁，在昨天16強賽擊敗香港好手李卓耀後，今天8強賽則是遭遇強敵、世界排名第7名的李詩灃，儘管雙方生涯前3度碰頭都由李詩灃拿下勝利，但戚又仁今天在首局展現防守韌性，讓李詩灃並沒有太多進攻機會，首局也以21：14拿下。

第二局李詩灃則是拉快進攻節奏，讓戚又仁出現較多回球失誤，並以21：13扳平，決勝局開局李詩灃更是揚長而去，開局就打出6：2的攻勢並逐步擴大領先，反觀戚又仁卻出現氣力放盡的狀況，最終由李詩灃以21：7勝出，挺進到4強賽。

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