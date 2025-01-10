金門小英之友會長蔡其雍偕幹部慰問福田家園 傳遞溫暖

蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題。今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員，偕同秘書長王中聖及民進黨金門縣黨部執行長游騰弘等人，前往福田家園進行慰問活動，代表團帶來加菜金及滿滿祝福，為福田家園的長者與工作夥伴送上溫暖。

蔡其雍表示，福田家園是金門長照的重要支柱，更是推動縣內福利政策全面升級的關鍵力量，他期待中央與地方的政策及資源整合，進一步提升長照品質，讓金門鄉親享有安心的生活。他指出，賴清德總統的長照3.0政策，從今年到2028年將投入480億元，擴大社區式身心障礙照顧服務，同時強化照顧人員的留任機制，確保長照服務的永續發展。在蔡英文8年任內，全國長照據點從700多個增至超過14000個，展現政府推動長照政策的決心。

王中聖則強調，福田家園不僅服務長者與身障者，也是推動世代共融的重要平台，讓長照服務更加創新；他提到，金門縣長陳福海近年來積極爭取中央補助及離島建設基金，完善長照資源配置，讓鄉親能享受全面的照顧服務。希望達成「禮運大同篇」願景，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，期待長照政策真正惠及每個人。