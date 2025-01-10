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金門小英之友會長蔡其雍偕幹部慰問福田家園 傳遞溫暖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門小英之友會會長蔡其雍議員（右二）今天偕同秘書長王中聖（左一）及民進黨金門縣黨部執行長游騰弘（左二）等人，前往福田家園進行慰問，並致贈加菜金。圖／
金門小英之友會會長蔡其雍議員（右二）今天偕同秘書長王中聖（左一）及民進黨金門縣黨部執行長游騰弘（左二）等人，前往福田家園進行慰問，並致贈加菜金。圖／

蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題。今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員，偕同秘書長王中聖及民進黨金門縣黨部執行長游騰弘等人，前往福田家園進行慰問活動，代表團帶來加菜金及滿滿祝福，為福田家園的長者與工作夥伴送上溫暖。

蔡其雍表示，福田家園是金門長照的重要支柱，更是推動縣內福利政策全面升級的關鍵力量，他期待中央與地方的政策及資源整合，進一步提升長照品質，讓金門鄉親享有安心的生活。他指出，賴清德總統的長照3.0政策，從今年到2028年將投入480億元，擴大社區式身心障礙照顧服務，同時強化照顧人員的留任機制，確保長照服務的永續發展。在蔡英文8年任內，全國長照據點從700多個增至超過14000個，展現政府推動長照政策的決心。

王中聖則強調，福田家園不僅服務長者與身障者，也是推動世代共融的重要平台，讓長照服務更加創新；他提到，金門縣長陳福海近年來積極爭取中央補助及離島建設基金，完善長照資源配置，讓鄉親能享受全面的照顧服務。希望達成「禮運大同篇」願景，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，期待長照政策真正惠及每個人。

游騰弘指出，自蔡英文總統上任以來，中央對長照的重視逐年增加，相關預算從2016年的50億元提升至2024年的876億元。今年，賴清德總統更編列927億元，再創新高，顯示政府對長照政策的承諾持續實現。他強調，這些經費將為地方注入更多資源，帶動金門長照服務的全面升級。游騰弘也感謝福田家園的所有工作人員，未來金門民進黨黨部將持續與長照及社福單位合作，傾聽基層聲音，協助代言，推動長照政策再進一步。

蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題，今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員，偕同秘書長王中聖等人，前往福田家園慰問，為福田家園的長者與工作夥伴送上溫暖。圖／民眾提供
蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題，今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員，偕同秘書長王中聖等人，前往福田家園慰問，為福田家園的長者與工作夥伴送上溫暖。圖／民眾提供
蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題，今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員（右二），偕同秘書長王中聖（右三）等人，前往福田家園慰問。圖／民眾提供
蔡英文總統卸任後，仍關注金門長照及社福議題，今天特別委託金門小英之友會會長蔡其雍議員（右二），偕同秘書長王中聖（右三）等人，前往福田家園慰問。圖／民眾提供

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