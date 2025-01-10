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網球／闖荷巴特網賽女雙冠軍戰 拚本季第2冠

中央社／ 台北10日電
台灣網球女將吳芳嫺(左)今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA荷巴特女網賽女雙4強，以6比4、5比7、13比11扳倒英國與斯洛伐克聯軍的頭號種子、晉級冠軍戰。 新華社
台灣網球女將吳芳嫺(左)今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA荷巴特女網賽女雙4強，以6比4、5比7、13比11扳倒英國與斯洛伐克聯軍的頭號種子、晉級冠軍戰。 新華社

台灣網球女將吳芳嫺今天與中國搭檔蔣欣玗在WTA荷巴特女網賽女雙4強，以6比4、5比7、13比11扳倒英國與斯洛伐克聯軍的頭號種子、晉級冠軍戰，將力拚本季第2冠。

女雙世界排名49名的台灣好手吳芳嫺，上週與中國搭檔蔣欣玗在奧克蘭菁英賽攜手摘下女雙冠軍，為新賽季開出紅盤，而「海峽組合」本週持續在國際女子網球協會（WTA）250等級的荷巴特女網賽合拍，同時獲得賽事第4種子，前役以直落二力退地主組合，如願挺進4強。

今天在女雙4強挑戰頭號種子斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（OliviaNicholls）的跨國組合，吳芳嫺、蔣欣玗在首盤開局即順利突破對手，雖一度保發失利比分遭扳平，不過「海峽組合」隨即穩住陣腳，再度回敬破發，以6比4先馳得盤。

次盤戰況陷入膠著，雙方一路鏖戰，可惜吳芳嫺、蔣欣玗在關鍵第12局發球局失利，以5比7讓出，進入決勝搶10局又一度陷入4分落後，然而「海峽組合」並未放棄，持續緊咬比分，化解對手2個賽末點後，成功以13比11克服劣勢逆轉勝，同時取得女雙冠軍戰門票。

接下來吳芳嫺、蔣欣玗將面對羅馬尼亞尼庫勒斯古（Monica Niculescu）、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）的組合，力拚本季第2座冠軍，其中吳芳嫺在賽後接受主辦單位採訪時也信心喊話，「希望拿順利拿到冠軍。」

吳芳嫺 柯爾

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