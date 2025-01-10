網球／約克維奇自曝3年前在澳洲被「下毒」！隔離地如監獄

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）2022年因新冠疫苗爭議，在澳網開打前被驅逐出境，約帥近日受訪時更爆料，自己在當地隔離處遭到「下毒」。

約克維奇接受「GQ」專訪時，談到當年未施打疫苗被拘留的細節，「我拿到一張紙，上面約100個物品，包含牙刷、牙膏、水和食物等等。每樣物品都有對應分數，我總共只能使用60分，我勾完60分物品後交給他們。20分鐘後他們告訴我弄錯了，你沒有60分，只有30分。當時我想一定是在開玩笑吧。」

當時約克維奇仍繼續為比賽做準備，做了伏地挺身、仰臥起坐和原地跑步等項目。食物只能吃飯店提供的，他認為，「很多運動員比賽前要隔離40天，他們不是被關在像監獄的房間裡；而我是。」

約克維奇還提到回塞爾維亞後健康出問題，「我意識到在墨爾本的飯店裡被餵食有毒的食物，我回塞爾維亞後做了一些檢查。我從沒公開說過這件事，但檢查結果顯示，我的體內重金屬含量非常高，有很高的鉛和汞。」

約克維奇認為他被澳洲驅逐是政治因素，被當局視為「公共威脅」。他強調自己從未打算讓大家知道是否打過疫苗，也不是想偷溜進國家或逃避規則，「我是匿名申請，也是匿名獲得豁免，並不是給世界第一的豁免，而是我剛染疫，有了抗體。」

約克維奇感嘆，「即使是今天，仍有99%的人不知道我為什麼被澳洲驅逐，他們認為我被驅逐是因為沒接種疫苗，認為我未接種疫苗還試圖強行進入澳洲，但這完全是錯的。」約克維奇還重申對疫苗的立場，「我不是挺疫苗派，也不是反疫苗派，我支持每個人有選擇權。」