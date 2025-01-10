桌球／17歲葉伊恬扳倒世界第23 闖WTT球星挑戰賽16強
年僅17歲的台灣小將葉伊恬這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽打出驚奇，今天凌晨女單32強以3比1扳倒世界排名第23的韓國女將朱芊曦，16強將對決中國新星蒯曼。
43歲「桌球教父」莊智淵這次帶領葉伊恬征戰在卡達舉辦的杜哈球星挑戰賽，去年12月才剛滿17歲的葉伊恬這次從資格賽出發，不僅連過3關、取得會內賽門票，還在會內賽首輪擊敗排名第63、前泰國一姐素塔西尼（Suthasini Sawettabut）。
世界排名第189的葉伊恬32強遇到世界排名第23韓國的朱芊曦，首局在5比2領先時持續搶攻，以11比7先下一城，次局則以5比11讓出。
葉伊恬第3、4局都在落後情況下逆轉，第3局開局雖以2比7落居下風，但葉伊恬展現韌性、持續追趕，並在後段化解對手2個局點、連拿4分，以12比10搶下。
葉伊恬第4局從2比5落後到超前比分，儘管對手再度要回領先，隨後葉伊恬沉穩應對，再度扭轉局面，雖錯失1個賽末點機會，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以12比10迎接勝利。
在收下16強門票後，葉伊恬下一戰對手將是在首輪淘汰台灣老將黃怡樺的20歲中國新星蒯曼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言