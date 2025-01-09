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大馬羽賽／周天成剛過35歲生日 擊退日本好手晉8強

中央社／ 台北9日電
台灣羽球一哥周天成9日在超級1000等級的2025馬來西亞羽球公開賽男單16強戰擊敗日本好手田中湧士，晉級男單8強。圖為周天成參加2024年12月BWF年終賽畫面。圖／中華民國羽球協會提供
台灣羽球一哥周天成9日在超級1000等級的2025馬來西亞羽球公開賽男單16強戰擊敗日本好手田中湧士，晉級男單8強。圖為周天成參加2024年12月BWF年終賽畫面。圖／中華民國羽球協會提供

剛過35歲生日的台灣羽球好手周天成，今天在BWF超級1000馬來西亞公開賽男單16強，以21比9、22比24、21比18擊敗日本好手田中湧士，前進男單8強。

目前世界排名第9的台灣「羽球一哥」周天成昨天才剛度過35歲生日，今天在世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列馬來西亞公開賽的男單16強上陣，面對世界排名27的日本好手田中湧士，雙方過去沒有交手紀錄。

迎戰相差10歲田中湧士，周天成首局立刻展現宰制力，不僅整局沒有陷入落後局面，甚至在完美地掌控節奏情況下，頻頻讓對手發生掛網失誤，中間一度連得8分、以11比3進入技術暫停，並擴大領先優勢，迅速以21比9先馳得點。

次局周天成雖然一開始就以0比3落後，不過始終能緊咬比分，並在技術暫停前逆轉比分。接下來周天成火力全開，不斷靠著殺球壓迫對手，率先逼出賽末點，可惜遲遲攻不下關鍵分數，讓對手步步進逼，導致周天成葬送領先優勢，以22比24被扳平戰局。

決勝第3局，周天成在觀眾的熱情吶喊下，逐漸克服開局落後的劣勢，最後在與對手的網前較勁拿下再見分，以21比18如願晉級8強，明天將與中國名將石宇奇正面交鋒，力拚男單4強門票。

除了周天成外，台灣包含男單戚又仁、男雙「李家兄弟」李芳至及李芳任、女雙謝沛珊及洪恩慈、混雙楊博軒及胡綾芳也都順利前進8強，尤其世界排名27名的李芳至、李芳任扳倒巴黎奧運銅牌的地主組合蘇偉譯、謝定峰。

周天成 羽球

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