高球／累積捐款突破1億元！日立冷氣慈善盃集結高球女將慈善開打

2025日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽1月10日至1月12日在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦，作為年度全球首場職業高爾夫球積分賽事，今年網羅台灣、日本、泰國等國家共108位好手同場較勁，將共同角逐250萬台幣冠軍獎金。2024年以精湛球技贏下冠軍的台灣好手錢珮芸是否衛冕寶座摘下個人台巡賽生涯第10冠也是本屆賽事焦點，日立冷氣誠摯邀請全台灣民眾購票進場支持台灣選手。

日立冷氣慈善盃不斷升級賽事，提供完善舞台讓許多台灣女將在此項賽事中挑戰自我、磨練成長，進而在國際上揮出佳績。2025年適逢日立冷氣在台60周年，長年秉持「珍愛地球 深耕台灣」的企業願景，日立冷氣慈善盃更以「體育結合慈善」為賽事理念，17年來累積愛心捐款已突破1億台幣，今年受贈單位包含桃園在地的公益團體共11家。歡迎大家一起來看比賽做公益，一同響應日立冷氣的慈善愛心行動。