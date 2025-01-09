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台南市運35項43人次破大會紀錄 全中運主辦市有備而來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市運今天落幕，共有35項43人次打破大會紀錄。記者鄭惠仁／翻攝
台南市運今天落幕，共有35項43人次打破大會紀錄。記者鄭惠仁／翻攝

全中運4月將登場，主辦縣市台南市也卯足全力，要贏取更多獎牌，全市聯合運動大會也是個觀察點。南市體育局表示，市運今天落幕，共有35項43人次打破大會紀錄，顯見許多項目的成績都有卓越的進展，希望全中運再締佳績。

體育局表示，台南市運多項賽事創下新紀錄，最特別的是，國女組2000公尺障礙由金城國中易萬芸以8分32秒69打破大會紀錄；北門高中陳億志在高男組鏈球公尺項目，將記錄推往57.10公尺，比原紀錄進步3公尺。

游泳項目中，忠孝國中吳兆騏在50公尺仰式、50公尺蝶式及100公尺自由式中三破大會紀錄，展現全能型選手的風采。新豐高中洪渝姍也在50公尺、100公尺及200公尺蝶式再度突破自我，續寫輝煌。另，舉重滑輪溜冰共有17項目18人次突破紀錄。

市長黃偉哲感謝南市體育總會、支援的學校團隊、裁判、醫護人員以及志工的辛勤付出，讓賽事圓滿成功，除了基層教練帶領選手在各項競賽場上摘金奪冠外，各單項委員會也與各工作組緊密配合，確保比賽的安全及流暢，讓選手們能夠在賽場上全力以赴。他鼓勵參賽選手在接下來的全國賽繼續努力，在主場台南，展現地主優異的競技實力。

體育局長陳良乾說，市運是全中運的前哨戰，除了選拔優秀選手代表參加全國最高等級的中學生綜合運動會外，也是檢驗選手訓練成果的重要平台。這次有多項紀錄被打破，顯見選手們的努力與進步。

全中運 滑輪溜冰 舉重

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