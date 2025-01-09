路跑／台北國道馬3月9日開跑 超人力霸王雅克相伴

2025台北國道馬拉松3月9日上午將在國道高架道路上開跑，距離報名截止僅剩最後一個月（至2月4日下午5點止），繼去年超人力霸王布雷薩與上萬名「追光」跑者短暫邂逅後，今年將再度由超人力霸王雅克與跑者相伴，一起跑向未來的圓弧，守護國道用路安全。

超人力霸王雅克的名字Arc意為圓弧，取自其戰鬥結束、飛行離場後在天空中留下的發光圓弧，而台北國道馬拉松的賽道就是在高架道路上，每位追求完賽的跑者腳下踩踏的步幅，就像在空中畫出一道道圓弧。

今年台北國道馬往汐止方向有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組，往五股方向有飛速10公里組和疾速3公里組，共1萬2000個名額歡迎大朋友小朋友踴躍報名參加。（相關資訊詳見台北國道馬拉松官網：https://www.taipeifreewaymarathon.com/index.php）

台北國道馬拉松的飛速10公里組和疾速3公里組很適合家長帶著孩子一起來參加，疾速3公里組沒有年齡限制，年滿8歲以上可以選擇飛速10公里組。除了培養孩子的運動習慣，促進親子關係之外，今年報名禮紀念衫、號碼牌都會有超人力霸王雅克相伴，完賽後依不同組別還可以領取限定的聯名完賽毛巾、獎牌等紀念禮，讓家人留下一個美好的回憶和體驗。

台北國道馬拉松是全台唯一封國道的馬拉松，除了AIMS國際認證外，作為亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的競速菁英馬拉松組，其限時4小時完賽的難度更是讓眾多跑者趨之若鶩，是指定要越級挑戰的賽事，雖然不像那霸馬拉松傳說中的關門時刻那樣經典，卻也讓不少被迫上回收車的跑友為之扼腕，期盼各位勇士們一同來挑戰。