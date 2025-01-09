亞冬運／暌違7年哈爾濱登場 我派新高67選手出征

暌違7年，2025年第9屆亞洲冬季運動會將於2月7日到14日在中國大陸哈爾濱舉行，中華代表團今年總計派出新高的67位選手，參加冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，目標站上頒獎台外也要累積參賽經驗，拉近和日、韓、中等國家差距。

第8屆亞冬運2017年在日本札幌舉行，共有1147位選手參賽，新冠肺炎疫情後重新舉辦的哈爾濱亞冬運將在哈爾濱市區及亞布力地區辦理，總共辦理6個運動種類、11項運動競賽，1256名選手報名寫下歷屆參賽規模最大紀錄。

我國代表團共派出67位選手，除首次組成女子冰球、女子冰石壺代表隊參賽外，滑雪項目更遴派已達冬奧門檻資格的李玟儀及李杰翰選手參賽。體育署表示為使選手無後顧之憂，安心比賽，我國團本部成員內配置有隊醫、物理治療師、防護員、預防賽事操縱官及安全福祉官等後勤人員，全力支援選手爭取最佳成績。

教育部將於16日辦理亞冬運授旗典禮，為即將出征國際賽會的代表團選手加油打氣，展現政府對冬季運動發展的支持。

我國處於亞熱帶地理位置，先天上的限制使得冬季運動發展不易，最近一次派出代表團參加的冬季國際綜合性賽會是2024年南韓江原冬季青年奧林匹克運動會，沒有獎牌進帳。本屆亞冬運除以爭取前3名站上頒獎台外，也著眼在持續累積選手參加國際賽事經驗，拉近我國與南韓、日本、中國大陸、哈薩克等國家在冬季運動競技實力的差距，達成前進2026年米蘭冬季奧林匹克運動會的目標。