高球／日立冷氣慈善盃明開打 錢珮芸盼再把冠軍拿到手

2025日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽即將於明天至12日，在揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行三輪賽程，今年比賽仍維持1000萬元的總獎金規模，並吸引台、日、泰、馬來西亞、新加坡等國共108位選手前來參賽，包括衛冕冠軍錢珮芸以及曾奪冠的蔡佩穎、李旻等人都將參賽，挑戰250萬元的冠軍獎金。

日立冷氣慈善盃作為全球高爾夫職業賽新年度首場賽事，自2008年創賽以來，歷年規模不斷提升，而今年適逢日立冷氣在台60周年，日立冷氣慈善盃更以「體育結合慈善」為賽事理念，17年來累積愛心捐款已突破1億元，今年受贈單位包含桃園在地的公益團體共11家，藉此回饋對台灣土地的深刻情感，實踐社會責任的企業使命。

在今天的賽前記者會上，由台灣日立江森自控股份有限公司社長飯塚慎一率先致詞，他表示，日立冷氣慈善盃今年回到熟悉的北部舉辦，今年將以「深耕台灣 慈善開打」做為賽事主題，「來自世界各地的頂尖好手們將會在揚昇球場展現精湛的球藝，有了大家的支持，日立冷氣慈善盃將會為台灣女子高爾夫運動注入更多活力，讓這片土地上的熱情與實力再一次閃耀在國際舞台，也期許每位參賽選手都能夠盡情展現自我，為新的一年揮出好成績。」

今年將挑戰衛冕的錢珮芸亦代表所有參賽選手上台致詞，她說：「能夠贏得日立冠軍，會是每位台巡選手的目標，這場比賽更是每年全球的第一場賽事，也孕育了許多台灣的高球好手，去年我很幸運在日立冷氣慈善盃獲勝，今年我也期許自己可以把冠軍再一次拿到手。」

2025日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽的舉辦場地揚昇高爾夫鄉村俱樂部，此次設定球道總長度為6391碼，並將於明日正式展開第一輪賽程，為鼓勵球員拿出實力打出精采好球，此次賽事大會還安排特別獎項，包括一桿進洞獎、前三位台灣職業選手副賞等。