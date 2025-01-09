澳網／籤表出爐！約克維奇和阿爾卡拉斯8強提前相遇

2025年澳洲網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）將尋求個人賽史第11冠，8強戰可能遇到難關，假想敵是第3種子西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

約克維奇擁有10座澳網冠軍，這次他名列第7種子，根據籤表，首輪對手是美國19歲小將巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），如果打進8強，沒意外將提前對上阿爾卡拉斯，4強是德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），決賽可能是義大利球王辛納（Jannik Sinner）。

阿爾卡拉斯澳網最佳成績是去年的8強，他生涯對上約克維奇3勝4敗。男單8強其他組合預計是辛納對地主好手德米納爾（Alex de Minaur）、美國弗里茲（Taylor Fritz）對俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）及挪威魯德（Casper Ruud）對茲韋列夫。

女單部分，8強組合預計是白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）對中國大陸鄭欽文、美國內戰高芙（Coco Gauff）和皮古拉（Jessica Pegula）、哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）對義大利寶莉妮（Jasmine Paolini）及美國納瓦洛（Emma Navarro）對波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）。