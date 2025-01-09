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大馬羽賽／連兩輪退強敵 戚又仁勇闖男單8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
剛拿下國內第一次排名賽男單冠軍的戚又仁，新賽季國際賽在馬來西亞公開賽率先晉級男單8強。 聯合報系資料照
剛拿下國內第一次排名賽男單冠軍的戚又仁，新賽季國際賽在馬來西亞公開賽率先晉級男單8強。 聯合報系資料照

剛拿下國內第一次排名賽男單冠軍的戚又仁，新賽季國際賽在馬來西亞公開賽大有斬獲，連兩輪拍下排名優於自己的選手，成為率先晉級男單8強的台將。

世界排名32的戚又仁，剛打完排名賽就從屏東轉戰吉隆坡，參加BWF超級1000大賽的馬來西亞公開賽；新賽季首戰他以21：14、21：7輕取世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），今天碰世界排名21的香港李卓耀雖以15：21讓出首局，第二局馬上打出6：0的開局攻勢，一路領先下以21：14扳平局數。

決勝局戚又仁再連拿2分，5：2領先下更以一波7：0攻勢擴大領先，最終就以21：12打下連勝，8強門票到手。

世界排名14的「左手重砲」林俊易幾乎同時間上陣，他和日本世界排名第8的奈良岡功大進行生涯第8度對決，前段比數還緊咬，但林俊易14：15落後時遭對手連拿6分，以14：21讓出首局。

第二局林俊易一度握有6：4領先，但被奈良岡功大連趕10分超前比數，以再一個21：14帶走8強門票。

男單16強共有3名台將，壓軸上陣的「一哥」周天成將碰日本田中湧士，晚場才會上陣。

周天成 林俊易

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