跆拳道／世錦賽摘金後林侑萱續拚雙棲 放眼3月亞青選拔

基隆女中跆拳道好手林侑萱去年11月代表我國參加「2024年香港跆拳道品勢世錦賽」，在15至17歲組奪下金牌載譽歸國，在今天出席體育署與台大共同主辦的「運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會」時，林侑萱透露今年的首要目標將是3月份的亞青國手選拔，將續拚品勢、對練雙棲獲選。

目前就讀基隆女中高二的林侑萱，是品勢與對練雙棲選手，在去年11月於香港登場的世錦賽中，她最終也在公認品勢女子15至17歲組決賽擊敗南韓選手，拿下代表團的首面金牌，也是個人國際賽的首金。

在世錦賽落幕後，林侑萱僅短短休息一周就開始為亞運國手選拔備戰，並且在較不擅長的自由品勢下功夫，最終在與成人級好手的競爭中以第10名作收，儘管無緣取得亞運國手資格，但林侑萱與教練李晟綱都直言對表現感到滿意。

林侑萱指出，因為自己的優勢在於公認品勢，但亞運國手選拔是公認與自由品勢都必須進行，能有這樣的成績已算是滿意，接下來也將會繼續拚3月份的亞青國手選拔，且不僅品勢，也希望能獲得對練的國手資格，「希望兩個都能選上，然後在國際賽繼續繳出好成績，品勢目標當然還是第一名，對打就先求有名次。」

負責指導林侑萱品勢訓練的李晟綱則表示，林侑萱在品勢與對練雙棲的情況下，訓練上也有相輔相成的效果，平時也會與她基隆高中教練簡億鑫討論，依照國手選拔的賽期進行訓練上的調整。

談到林侑萱去年在世錦賽取得佳績，李晟綱認為，林侑萱的身材在品勢算是高的，不過放到對練量級上則不算特別突出，不過並不會要她在高中階段就做出抉擇，今年全中運她也將會繼續雙棲出賽。