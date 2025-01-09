游泳／王冠閎年後出國移訓 預告農曆年轉換身分發紅包

我國「蝶王」王冠閎在上月中參加完短水道游泳世錦賽賽事後，目前已經進入冬訓期為新的一年備戰，在今天出席體育署與台灣大學共同舉辦的「運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會」時，談到即將到來的農曆年，王冠閎也預告將會首度轉換身分發紅包給雙親。

為照護學生運動員健康安全，建構北北基區運動醫療服務網絡，體育署與台大今天共同舉辦「運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會」，其中台大擔任北北基區區域輔導中心，整合區域運動防護與醫療服務資源，與7家醫院、9家復健科診所及物理治療所合作，在各界見證下簽署合作意向書，透過專責窗口，啟動「綠色通道」。

體育署副署長房瑞文表示，感謝台灣大學發揮醫學專業，藉由體育署計畫結合不同層級醫療機構的資源與專業技術，擴大服務基層運動選手，未來希望有更多醫療院所加入，中央、地方政府與民間攜手協力推展，透過跨域合作，共同健全醫療防護網，完善學校體育人才照顧系統，將運動防護觀念扎根校園。

體育署自102學年度起推動高級中等學校運動防護員巡迴服務計畫，並與大專校院合作，積極辦理校園運動防護體系建置計畫，協助中小學體育班及運動績優選手之「運動防護與管理」、「教育講座」及「區域醫療服務網建置」，而這次計畫建立起「綠色通道」將提供選手快速通關看診服務，縮短醫療處置的等待時間，共享照護資源，在112學年度就有345人次受惠。

其中過去就讀建中時期就受到治療師協助的王冠閎，也在今天出席活動與經驗分享，他表示，如今有了「綠色通道」將可以在傷勢發生時更即時的處理，「不管是防護、訓練後的放鬆還是緊急的受傷處理，感謝有這計劃讓我過去在打基礎階段獲得很多的協助。」

對於2025年的目標，王冠閎除了將在全大運繼續挑戰霸業外，7月登場的世大運與10月的雲林全運會更是其備戰重點，對於近期已經進入冬訓期持續維持訓練步調，王冠閎也透露過完年後預計將出國移訓，地點應該會在亞洲國家，以防身體有狀況時仍能即時回來治療，並將目光鎖定在明年的亞運會。

談到即將到來的農曆年，王冠閎指出，過去教練黃智勇都會讓他在年假期間休息比較長時間，希望在平時辛苦訓練後，多花點時間陪伴家人，而他也透露今年收到媽媽的暗示，可能會首度轉換身分從收紅包變發紅包，「主要還是心意到就好了。」