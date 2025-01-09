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大馬羽賽／3局大戰不敵中國組合 麟榤配止步16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）

總獎金145萬美元的馬來西亞公開賽今天展開第3天賽程，我國男雙組合王齊麟邱相榤率先出場，面對世界排名18的中國大陸組合劉毅／陳柏陽，「麟榤配」雖將戰局延長到第3局，但失誤較多下無緣勝利，止步16強。

去年巴黎奧運後組軍王齊麟和搭檔邱相榤，本周世界排名已提升到第35位，新賽季第一場比賽面對世界排名第一的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）更打下3局大戰勝利，淘汰頭號種子。

今天面對去年南韓名人賽曾擊敗的中國大陸組合劉毅／陳柏陽，「麟榤配」從開賽0：2落後到11：11追平，比分一路拉鋸到17：17，但「麟榤配」想逆轉差一步，邱相榤機會球出現掛網失誤，讓對手連下4分，以21：17先下一城。

第二局「麟榤配」打出3：0的開局攻勢，但兩度4分領先在技術暫停後被對手扳平到13：12超前，所幸「麟榤配」落後時刻連拿4分再取得領先，再頂住對手追分壓力，且在第一個局點就把握住，以21：16扳平局數。

決勝局中國組合連拿5分，「麟榤配」先追到7：9，但連兩球失誤下讓對手取得4分領先進入換場；「麟榤配」追分階段，邱相榤出現發球失誤，追到15：17時王齊麟機會球也沒把握，讓中國組合連拿3分取得賽末點，且直接以發球得分拿到最後一分，以21：15帶走59分鐘激戰勝利。

王齊麟 邱相榤

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