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桌球／莊智淵場邊坐鎮 葉伊恬WTT杜哈挑戰賽晉女單32強

中央社／ 台北9日電
台灣小將葉伊恬。 新華社
台灣小將葉伊恬。 新華社

台灣小將葉伊恬今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽女單首輪登場，「桌球教父」莊智淵在場邊坐鎮，葉伊恬以3比1擊敗排名第63的泰國選手素塔西尼，闖進32強。

葉伊恬過去曾以國二之姿越級入選成人國手，去年12月剛滿17歲的她，在相隔1屆後再度取得國手資格，也被莊智淵相當看好。

43歲的莊智淵在巴黎奧運後將重心移往培育年輕好手，去年就曾以教練身分，率領新秀參加在卡達舉辦的WTT支線賽，這次再次帶領17歲小將葉伊恬出征杜哈球星挑戰賽。

葉伊恬在女單資格賽拿下3連勝後晉級，新賽季首站有了好的開始，會內賽首輪對戰素塔西尼（Suthasini Sawettabut），前2局結束以11比9、5比11與對方戰成平手。

葉伊恬第3、4局幾乎一路取得領先優勢，各以11比6拿下，迎接勝利，成為唯一通過首輪考驗的台將，32強將出戰韓國女將朱芊曦。

至於黃怡樺，以0比3不敵中國選手蒯曼，與黃彥誠、郭冠宏、洪敬愷都在單打首輪止步。

大聯盟 挑戰賽 莊智淵

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