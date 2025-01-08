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桌球／WTT球星挑戰賽輸給世界第45 洪敬愷新賽季有期待

中央社／ 台北8日電
洪敬愷。 新華社
洪敬愷。 新華社

台灣小將洪敬愷在通過世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽資格賽考驗後，今天會內賽首輪不敵排名第45、日本的田中佑汰。他說，這站表現還算滿意，今年目標排名衝進百名內。

洪敬愷的祖父洪登是澎湖隘門國小桌球隊創隊教練，曾培養出蔣澎龍等桌球名將，而洪敬愷也走上桌球路，17歲的他更是連續2年入選成人國手。

世界排名第154的洪敬愷新賽季首場賽事從在卡達舉辦的WTT杜哈球星挑戰賽出發，男單資格賽連過3關闖進會內賽，今天遭遇到世界排名第45的日本選手田中佑汰，以9比11、8比11、11比9、6比11敗下陣來。

談到首局一度以8比6領先，洪敬愷接受中央社訪問時表示，剛開賽對方還不熟悉球路，自己領先後有點想太多，打得過於保守才被逆轉，第2局則是在關鍵時刻，對手相對打得更主動。

對於新賽季首站表現，洪敬愷自評還算滿意，他提到，資格賽首戰就遇到去年曾參加巴黎奧運的波多黎各選手阿方納多（Brian Afanador），當時沒想過會贏，就一場一場拚。

展望新賽季，洪敬愷除了期待能選上U19國手外，目標希望世界排名能進入前100名內。

除了洪敬愷外，台灣選手後續將輪番出擊，包括40歲老將黃怡樺以及黃彥誠、郭冠宏、葉伊恬都將上陣。

大聯盟 挑戰賽 郭冠宏

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