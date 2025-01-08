大馬羽賽／林俊易逆轉丹麥好手 晉男單16強
世界羽球聯盟（BWF）超級1000馬來西亞羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天和丹麥好手基姆奇激戰58分鐘，辛苦以9比21、21比18、21比7逆轉勝，拿下2人對戰首勝，也挺進16強。
世界排名第14的林俊易，賽前和世界排名第30的基姆奇（Rasmus Gemke）交手3次全都落敗。今天雙方4度碰頭，首局林俊易在2比3落後時，一路被對手壓著打，很快就以9比21讓出首局。
第2局林俊易雖然力圖反撲，但無奈自身失誤過多，依舊一路落後，不過在比賽後段15比18時，卻一口氣連得6分逆轉搶下次局，如願將局數扳成平手。
關鍵的第3局，已經打出氣勢的林俊易，開賽就取得10比1遙遙領先，並且整局靠著出色強攻壓著對手打，輕鬆再以21比7大比分差獲勝，逆轉拿下比賽勝利；接下來16強要對上日本名將奈良岡功大。
林俊易是台灣男單「二哥」，僅次於世界排名第9的周天成，他在去年下半年遭逢肩膀傷勢，和年終總決賽資格擦身而過，不過今年首戰就上演驚人大逆轉。
林俊易在接受中央社訪問時表示，希望今年可以保持身體健康，畢竟新年出國就是3連戰，「我就是試著把狀態和體能維持住，打出最好的表現。」
另外在女單賽事，台灣好手邱品蒨在面對華裔美籍的林勞倫（Lauren Lam），同樣鏖戰56分鐘，才艱辛以21比11、19比21、21比17獲勝，開心搶進16強。
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