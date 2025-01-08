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路跑／馬傑森對長跑有信心 卓溪Masial路跑幫推美食美景

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，永崴投控子公司世豐電力捐贈10萬元公益款項。記者蘇志畬／攝影
花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，永崴投控子公司世豐電力捐贈10萬元公益款項。記者蘇志畬／攝影

花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，結合運動、觀光與公益，「卓溪之光」馬傑森為故鄉賽事宣傳，作為卓溪鄉第一位職棒球員，馬傑森感性表示，自己在棒球路上遇到挫折時，想起部落的人又會再次振作充滿力量。

卓溪鄉位於花蓮縣南端，鄉內擁有舉世聞名的八通關古道、壯觀的南安瀑布，今天公益路跑記者會上，邀請來自卓溪的太平國小合唱團到場演出，這些小朋友常代表台灣到世界各地表演布農族的八部合音，在國內外大賽中屢創佳績。

卓溪鄉鄉長田桂花表示，本次路跑結合卓溪鄉的壯麗自然景觀與布農族文化，其中每位跑者的報名費中提撥100元用於資助卓溪鄉國小、推動地方教育發展及支持基層運動員圓夢，此外，永崴投控子公司世豐電力加碼十萬元公益款項。

活動特邀現役中華職棒樂天桃猿選手馬傑森擔任活動大使，馬傑森表示，自己最推薦的景點就是南安瀑布，因為步行即可到達，老少咸宜，而玉里臭豆腐也是當地知名的美食，「我自己很喜歡吃，只不過都要排隊。」

作為卓溪第一位也是目前唯一一位職棒球員，馬傑森坦言，心中當然會感受到責任，「我們鄉比較多人參加舉重、射箭，也希望未來有更多人加入職棒。」對於長跑馬傑森有信心，因為職棒訓練上也有這一環，只不過活動時間剛好卡到職棒賽季，惋惜無法參加。

「2025卓溪Masial 祝福公益路跑」將於1月9日中午12時正式開放報名，名額有限，詳情請洽報名網址：https://irunner.biji.co/masial_run2025

花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，中華職棒樂天桃猿隊球員馬傑森（右一）為故鄉賽事宣傳。記者蘇志畬／攝影
花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，中華職棒樂天桃猿隊球員馬傑森（右一）為故鄉賽事宣傳。記者蘇志畬／攝影

棒球 樂天桃猿 馬傑森

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