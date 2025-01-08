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足球／新任技術總監上任 吳法悌喊：台灣足球要團結

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
來自土耳其的吳法悌成為中華足協新任技術總監。記者曾思儒／攝影
來自土耳其的吳法悌成為中華足協新任技術總監。記者曾思儒／攝影

中華足球協會新任技術總監吳法悌，今天主持技術發展交流座談會，分享協會技術規劃和未來發展的全新策略，他承諾會把已經失去的亞洲足球聯盟（AFC）的草根足球銅牌獎爭取回來，並推動基層、外展計劃、技術支援計劃、青少年發展和精英球員培育等計劃，並喊話台灣足球要「團結」才能有所改變。

來自土耳其的吳法悌，在德國就讀大學時和後來的台灣籍妻子相識相戀，因此移居台灣並投入基層足球發展。中文流利的他曾組建台北SCSC女子足球隊，2014到16年擔任中華隊女子五人制足球總教練；他也曾到汶萊、寮國、不丹和土耳其擔任教練和技術總監等職務。

新上任的吳法悌分享對台灣足球現況的分析，並分享近期技術部的研究成果，特別提到教練教育體系的規劃，並強調和國際接軌的重要性，未來將加強與國際足總（FIFA）、AFC和東亞足球聯盟（EAFF）的合作，提升台灣足球在亞太區域的競爭力。

吳法悌也提到，中華足協2019年拿到亞足聯的草根足球銅牌獎，但去年12月到期遭到取消，「意思是我們的草根活動很差，我們要承認這個問題。這是我的錯，這是我要努力做的，銅牌今年我們一定要拿回來。」

中華足協 中華隊

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