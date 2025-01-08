快訊

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

拔河／台灣爭取到主辦2026世錦賽新北恐無法配合 北市表態願協助

中央社／ 台北8日電
台灣爭取主辦2026拔河世錦賽，但新北新莊體育館因檔期恐無法配合。圖／中華民國拔河協會提供
台灣爭取主辦2026拔河世錦賽，但新北新莊體育館因檔期恐無法配合。圖／中華民國拔河協會提供

中華拔河運動協會3年前成功申辦2026年世界室內拔河錦標賽，去年卻被新北市體育局告知檔期無法配合，比賽恐跳票，台北市今天表態願意協助，可望讓賽事解套。

中華民國拔河運動協會在多年努力下，2021年4月17日申辦會議上獲得22個會員國中的20張同意票，成功讓2026年世界室內拔河錦標賽在台灣舉行，而當初提報的比賽場地，就選定新北市新莊體育館。

國際拔河總會（TWIF）曾派人來台到新莊體育館進行場勘，去年4月則和中華拔河運動協會簽署合約，比賽日期定於2026年3月12日至15日，並已在總會官網公告。

沒想到，去年7月新北市政府發文告知協會，2026年3月12至14日將於新莊體育館舉辦「萬金石馬拉松博覽會」，希望協會將比賽日期順延1週；不過協會回覆，已和國際總會簽約並公告，若更改日期恐有違約之虞，甚至有可能遭取消承辦權。

新北市府體育局長洪玉玲接受中央社記者電訪表示，萬金石國際馬拉松競賽已經是台灣特色馬拉松競賽，歷年也邀請國際選手來台參賽。固定於比賽前3天在新莊體育館舉行「萬金石馬拉松博覽會」。

體育局說，因為賽事的養成固定客群與跑者習慣不易，競賽時間與場館須固定，不宜更動。2026年3月12日至14日預計例行在新莊體育館舉行「萬金石馬拉松博覽會」，實在無法更動。

體育署後續也介入協調，台北市政府則希望讓比賽照原日期進入台北小巨蛋舉行。但昨天在公益檔期審議委員會上，拔河協會又被要求改期或移到其他場地舉辦，主因是同一時段檔期已有其他單位預定。

台北市體育局競技運動科長李榮晉今天解釋，公益檔期審議委員會負責討論並決議小巨蛋等場館的公益檔期使用，委員昨天初審會議中詢問HBL、舞王公開賽是否有機會協商賽事日期並獲正面答覆，後續將協助討論舉辦時段，讓各項賽事圓滿進行。

HBL 萬金石馬拉松 體育署

延伸閱讀

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

跆拳道／小將林家嫙突破關卡 首獲世錦賽國手資格

李安儒堅持袋棍球7年 終於圓世錦賽夢想

北市前秘書長將京華城資料交陳智菡 北市：若未經許可追究責任

相關新聞

路跑／馬傑森對長跑有信心 卓溪Masial路跑幫推美食美景

花蓮縣卓溪鄉將在4月26日舉辦「卓溪 Masial 祝福公益路跑」，結合運動、觀光與公益，「卓溪之光」馬傑森為故鄉賽事宣...

拔河／台灣爭取到主辦2026世錦賽新北恐無法配合 北市表態願協助

中華拔河運動協會3年前成功申辦2026年世界室內拔河錦標賽，去年卻被新北市體育局告知檔期無法配合，比賽恐跳票，台北市今天...

足球／新任技術總監上任 吳法悌喊：台灣足球要團結

中華足球協會新任技術總監吳法悌，今天主持技術發展交流座談會，分享協會技術規劃和未來發展的全新策略，他承諾會把已經失去的亞...

足球／續寫熱刺歷史！韓國球星孫興慜延長合約

韓國孫天王將成俱樂部傳奇！英超強權熱刺啟動續約條款，將韓國傳奇球星孫興慜續留到明年賽季結束，熱刺官方7日宣布，現任隊長孫興慜從2015年加盟球隊至今，不斷成長為全球巨星，不僅是首位拿到英超金靴獎的亞洲

澳網／曾俊欣會外賽次輪不敵黎巴嫩好手 無緣會內賽門票

「夜市球王」曾俊欣今天在2025年澳洲網球公開賽男單會外賽次輪，以4：6、6（2）：7不敵世界排名第219的黎巴嫩阿比卜（Hady Habib），無緣闖進會內賽。 曾俊欣2022和23年都止步會

跆拳道／小將林家嫙突破關卡 首獲世錦賽國手資格

從最初只想贏哥哥，跆拳道小將林家嫙今天在世界跆拳道錦標賽國手選拔女子67公斤級，一連擊敗亞錦賽銅牌邱少萱、全中運5連霸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。