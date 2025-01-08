足球／續寫熱刺歷史！韓國球星孫興慜延長合約

韓國孫天王將成俱樂部傳奇！英超強權熱刺啟動續約條款，將韓國傳奇球星孫興慜續留到明年賽季結束，熱刺官方7日宣布，現任隊長孫興慜從2015年加盟球隊至今，不斷成長為全球巨星，不僅是首位拿到英超金靴獎的亞洲人，更創紀錄4奪亞洲國際最佳球員。孫興慜目前是熱刺歷史進球第4名、更在本賽季成為隊史助攻王，將在熱刺度過11個賽季。

亞洲天王續約

根據《英國廣播公司》報導，英超豪門熱刺隊7日晚深夜宣布，將延長現任隊長、韓國球星孫興慜的合約到明年賽季結束，這也代表孫天王將在球隊度過11個賽季，有望繼續推高在俱樂部的出賽紀錄（當前是熱刺隊史第11多的出場數），孫天王還保持著隊史進球榜第4、隊史助攻王的紀錄。

另外，孫興慜更寫下亞洲史上首位英超金靴的紀錄（21/22賽季），也拿下過普斯卡十獎（年度最佳進球）。

熱刺主帥波斯特格魯毫不吝惜表示對孫興慜的欣賞，「孫興慜合約延長實在太好了！他在熱刺的前十年已經留下太多出色的表現，希望能帶來一些獎盃留在他的熱刺生涯，增添更多榮耀。」

韓國球星傳承

孫興慜的合約原訂於本季到期，此前不斷傳出西甲豪門巴薩隆納、英超強權曼聯、甚至沙烏地阿拉伯的土豪俱樂部想網羅他的傳聞，這位32歲的球星雖然在突破、射門有些許退化，但球商與傳球能力仍保持在高水準，本季他在聯賽15場先發已經貢獻5球、6助攻，很有機會完成連續9個英超賽季都達雙位數進球。

除了戰力考量，孫興慜的續約也代表著韓國球星的傳承，韓國18歲小將梁民革在冬窗正式加盟熱刺隊，俱樂部與足壇都給這位橫空出世的天才邊鋒有極高的評價與期待，孫興慜將會扮演著隊友兼前輩的身份，帶領梁民革融入世界最頂級的聯賽之一。

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