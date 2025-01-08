快訊

年輕人不喝紅酒？法國葡萄酒產業的衰退危機

台灣景點排名大勝日本！紐時評選2025年「全球必去52個地方」榜單揭曉

高鐵年終公布 3.27個月+2筆獎金「達6.5個月以上」

足球／續寫熱刺歷史！韓國球星孫興慜延長合約

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
韓國國家隊、熱刺雙料隊長孫興慜確定延長合約，將在熱刺待到2026賽季結束。 路透
韓國國家隊、熱刺雙料隊長孫興慜確定延長合約，將在熱刺待到2026賽季結束。 路透

韓國孫天王將成俱樂部傳奇！英超強權熱刺啟動續約條款，將韓國傳奇球星孫興慜續留到明年賽季結束，熱刺官方7日宣布，現任隊長孫興慜從2015年加盟球隊至今，不斷成長為全球巨星，不僅是首位拿到英超金靴獎的亞洲人，更創紀錄4奪亞洲國際最佳球員。孫興慜目前是熱刺歷史進球第4名、更在本賽季成為隊史助攻王，將在熱刺度過11個賽季。

亞洲天王續約

根據《英國廣播公司》報導，英超豪門熱刺隊7日晚深夜宣布，將延長現任隊長、韓國球星孫興慜的合約到明年賽季結束，這也代表孫天王將在球隊度過11個賽季，有望繼續推高在俱樂部的出賽紀錄（當前是熱刺隊史第11多的出場數），孫天王還保持著隊史進球榜第4、隊史助攻王的紀錄。  

另外，孫興慜更寫下亞洲史上首位英超金靴的紀錄（21/22賽季），也拿下過普斯卡十獎（年度最佳進球）。

  熱刺主帥波斯特格魯毫不吝惜表示對孫興慜的欣賞，「孫興慜合約延長實在太好了！他在熱刺的前十年已經留下太多出色的表現，希望能帶來一些獎盃留在他的熱刺生涯，增添更多榮耀。」 

韓國球星傳承 

孫興慜的合約原訂於本季到期，此前不斷傳出西甲豪門巴薩隆納、英超強權曼聯、甚至沙烏地阿拉伯的土豪俱樂部想網羅他的傳聞，這位32歲的球星雖然在突破、射門有些許退化，但球商與傳球能力仍保持在高水準，本季他在聯賽15場先發已經貢獻5球、6助攻，很有機會完成連續9個英超賽季都達雙位數進球。

  除了戰力考量，孫興慜的續約也代表著韓國球星的傳承，韓國18歲小將梁民革在冬窗正式加盟熱刺隊，俱樂部與足壇都給這位橫空出世的天才邊鋒有極高的評價與期待，孫興慜將會扮演著隊友兼前輩的身份，帶領梁民革融入世界最頂級的聯賽之一。

【更多精采內容，詳見

曼聯 英超 西甲

延伸閱讀

年破百萬韓國遊客遊玩 淡水古蹟博物館首加入韓籍志工

2025重磅韓劇8部：《揭密最前線》懸案追蹤《狂醫魔徒》黑市行醫《山寨人生》假貨市場等Disney+獨家上線

健身網紅驚傳驟逝！曾用禁藥、罹憂鬱症　過世前才po文

波音737又出狀況 俄羅斯烏塔航空班機緊急迫降

相關新聞

足球／續寫熱刺歷史！韓國球星孫興慜延長合約

韓國孫天王將成俱樂部傳奇！英超強權熱刺啟動續約條款，將韓國傳奇球星孫興慜續留到明年賽季結束，熱刺官方7日宣布，現任隊長孫興慜從2015年加盟球隊至今，不斷成長為全球巨星，不僅是首位拿到英超金靴獎的亞洲

澳網／曾俊欣會外賽次輪不敵黎巴嫩好手 無緣會內賽門票

「夜市球王」曾俊欣今天在2025年澳洲網球公開賽男單會外賽次輪，以4：6、6（2）：7不敵世界排名第219的黎巴嫩阿比卜（Hady Habib），無緣闖進會內賽。 曾俊欣2022和23年都止步會

跆拳道／小將林家嫙突破關卡 首獲世錦賽國手資格

從最初只想贏哥哥，跆拳道小將林家嫙今天在世界跆拳道錦標賽國手選拔女子67公斤級，一連擊敗亞錦賽銅牌邱少萱、全中運5連霸的...

李安儒堅持袋棍球7年 終於圓世錦賽夢想

台灣女子袋棍球代表隊今天確定取得2026年世錦賽門票，其中守門員李安儒功不可沒，她在賽後激動表示，努力堅持7年，終於一圓...

運動部組織法三讀 體育署：重要工作剛開始

立法院會今天三讀通過運動部組織法、運動部全民運動署組織法、國家運動產業發展中心設置條例。體育署長鄭世忠表示，「這是台灣運...

大馬羽賽／「再見發球」退世界第一 王齊麟：彼此太熟悉了

BWF新賽季今天從馬來西亞公開賽展開，兩屆奧運金牌王齊麟和搭檔邱相榤首輪就強碰目前世界排名第一的丹麥組合阿斯特魯普（Ki...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。