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澳網／曾俊欣會外賽次輪不敵黎巴嫩好手 無緣會內賽門票

聯合新聞網／ 綜合報導
「夜市球王」曾俊欣。聯合報系資料照
「夜市球王」曾俊欣。聯合報系資料照

「夜市球王」曾俊欣今天在2025年澳洲網球公開賽男單會外賽次輪，以4：6、6（2）：7不敵世界排名第219的黎巴嫩阿比卜（Hady Habib），無緣闖進會內賽。

曾俊欣2022和23年都止步會內賽首輪，曾俊欣目前男單世界排名第118，是今年澳網會外賽男單第13種子，要連過3關才能拿下會內賽門票。

曾俊欣會外賽首戰直落二擊敗義大利阿納博爾迪（Federico Arnaboldi）。今天首盤與黎巴嫩好手一路互保，兩度握有破發點都無法突破，反倒在盤末發球局被成功破發，讓阿比卜拿下首盤。

次盤雙方仍不相上下，曾俊欣第12局化解對手賽末點，將戰局逼進搶七，但之後連失3分，在搶七局以2：7輸掉比賽。

曾俊欣 澳網

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