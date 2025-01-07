跆拳道／小將林家嫙突破關卡 首獲世錦賽國手資格

從最初只想贏哥哥，跆拳道小將林家嫙今天在世界跆拳道錦標賽國手選拔女子67公斤級，一連擊敗亞錦賽銅牌邱少萱、全中運5連霸的王薇嘉，以高三之姿首度取得成人國手資格。

林家嫙還在就讀幼兒園時，就跟隨哥哥、姊姊腳步，開始練跆拳道，她接受中央社訪問時表示，當初練習單純只是想要擊敗哥哥，後來則是享受訓練時忘卻煩惱、盡情踢擊的感覺。

相較於哥哥、姊姊跆拳道僅練習到高一之前，身為老么的林家嫙反而成為3人中堅持最久那人，更曾在2022年獲得亞青少賽銀牌。

2025年世界跆拳道錦標賽10月將在中國無錫舉行，就讀台北市華江高中3年級的林家嫙今天首度參加成人國手選拔，女子67公斤級最後2場賽事，分別碰上去年亞錦賽銅牌邱少萱、已在全中運締造5連霸的王薇嘉，都順利過關。

首度參賽就獲得世錦賽國手資格，林家嫙坦言，賽前沒有預期到，特別是過去對戰王薇嘉3、4次都沒贏過，這次抱持著挑戰者心態，並首度擊敗對方。

教練陳禹伸透露，賽前為林家嫙做了不少心理建設，希望選手即使面對戰績輝煌的選手，也要抱持著平常心，並放大自身優點，才有機會超越對方。

儘管子弟兵通過考驗，但陳禹伸認為，後面還有很長的路要走，在世錦賽前將持續強化林家嫙的心理素質。