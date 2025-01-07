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李安儒堅持袋棍球7年 終於圓世錦賽夢想

中央社／ 台北7日電

台灣女子袋棍球代表隊今天確定取得2026年世錦賽門票，其中守門員李安儒功不可沒，她在賽後激動表示，努力堅持7年，終於一圓世錦賽夢想。

袋棍球是2028年洛杉磯奧運比賽項目，台灣女子代表隊近期前往澳洲征戰世界袋棍球錦標賽的亞太區資格賽，隨著昨天擊敗韓國、今天再以13比10驚險力退紐西蘭，不僅提前確定晉級4強，同時搶下2026年女子袋棍球世錦賽門票，締造隊史新的里程碑。

其中守門員李安儒此役多次擋下紐西蘭的進攻，成為台灣隊成功晉級關鍵，賽後也獲選為單場最有價值球員。李安儒接受中央社採訪時表示，即便第4節一度被對手追平，但心中只有從零開始的想法，直到台灣隊重新要回領先，距離勝利愈來愈接近，「那時候想要趕快結束比賽。」

確定台灣隊取得勝利、摘下世錦賽門票的那一刻，李安儒透露心情非常激動，甚至以前打球、辛苦訓練的畫面皆一一在腦海中浮現，「感謝我的隊友們堅持這麼久，還有日籍教練（山田幸代）始終沒有放棄我們。」

現年24歲的李安儒過去曾嘗試田徑鉛球、壘球投擲，也一度在籃球場上奮戰，不過她在高中決定投入袋棍球，並成為台灣第一批女子袋棍球員，「我知道這項運動比較冷門，但更激起我的興趣，因為相對能夠有比較多機會。」

大學畢業後李安儒有了正職工作，但仍未因此放棄袋棍球，反而利用僅剩的假日時間訓練，與隊友攜手進步成為她持續堅持的動力，「這次我們加入一些台裔美國籍的球員，大家基礎能力都很好，如今終於踏出第一步，我也相當期待明年的世錦賽。」

世錦賽 田徑 籃球

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