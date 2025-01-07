大馬羽賽／「再見發球」退世界第一 王齊麟：彼此太熟悉了
BWF新賽季今天從馬來西亞公開賽展開，兩屆奧運金牌王齊麟和搭檔邱相榤首輪就強碰目前世界排名第一的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟榤配」決勝局瓦解對手賽末點，自己第一個賽點王齊麟更發出「再見發球」，寫下3局逆轉勝。
王齊麟和李洋的「麟洋配」曾和丹麥組合多次交手，包括去年巴黎奧運和BWF年終賽都曾遭遇；李洋退休後，王齊麟改搭年輕的左手長人邱相榤，今天和頭號種子大戰3局，最後一分發長球精準落到邊線，讓拉斯姆森望球興嘆，戲劇性以21：16、18：21、22：20拿下1小時又3分鐘大戰勝利。
王齊麟談到最後的「再見發球」笑說：「我看他後腳一直蠢蠢欲動很想衝，打太多次太熟悉了。」
「麟洋配」巴黎奧運打敗丹麥組合，但李洋退役前最後參與的BWF年終賽再度碰頭遭逆轉，今天「麟榤配」沒再讓飲恨劇本上演，也有為年終賽報仇味道，王齊麟嗨喊：「新組合能打到世界前十的都很興奮。」
除「麟榤配」開出紅盤，男雙和混雙都排上種子的楊博軒今天也通過3局大戰考驗，早上他和李哲輝以21：18、16：21、21：16力退自家人吳軒毅／江建葦，晚上混雙和胡綾芳以21：18、22：24、21：17力退香港組合吳芷柔／鄧俊文，雙雙闖進16強。
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