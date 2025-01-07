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運動部組織法三讀 體育署：重要工作剛開始

中央社／ 台北7日電

立法院會今天三讀通過運動部組織法、運動部全民運動署組織法、國家運動產業發展中心設置條例。體育署長鄭世忠表示，「這是台灣運動發展的里程碑，但更重要的工作才要開始。」

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議去年11月28日併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案、運動部全民運動署組織法草案等案，朝野立委討論後，絕大多數條文按照行政院提案初審通過，但全案須交由黨團協商。後經協商，朝野達成共識，立法院會今天處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

鄭世忠接受中央社記者訪問表示，運動部的成立，對台灣運動發展及健康台灣願景可說是相當重要的里程碑。

鄭世忠強調，接下來的籌備階段才是最辛苦的部分，最重要核心工作就是規劃運動部、全民運動署與運動產業發展中心的新增業務，這需要體育署人員更主動與基層運動相關產業、組織、甚至其他部會更進一步請益交換意見。

鄭世忠表示，接下來一定要跳脫體育署的框架，包括全民運動、運動外交等的規格一定要再拉高；另外，「家長必須大幅提升學生從小參與運動的時間，才能真正改變運動風氣，落實全民運動的目標」。

體育署接下來將持續召開諮詢會議和跨部會會議，並預計近期就會擬定提交民國115年運動部第一版本預算。

運動部 體育署

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