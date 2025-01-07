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台灣女子袋棍球首度前進世錦賽 締造隊史紀錄

中央社／ 台北7日電
中華袋棍球代表隊取得世錦賽資格。袋棍球協會臉書
中華袋棍球代表隊取得世錦賽資格。袋棍球協會臉書

台灣女子袋棍球代表隊今天在世界錦標賽亞太區資格賽以13比10擊敗紐西蘭，如願搶下2026年女子袋棍球世錦賽門票，寫下隊史新的里程碑。

袋棍球是2028年洛杉磯奧運比賽項目，而女子袋棍球世錦賽的亞太區資格賽從6日至11日在澳洲昆士蘭舉行，共有8支勁旅同場較勁，台灣與世界排名第5的日本、世界排名第12的紐西蘭及世界排名第21的韓國同組，首要目標力拚分組前2名、晉級4強淘汰賽，進而取得袋棍球世錦賽門票。

昨役力退韓國後，台灣隊今天與身材高大、體能狀態更佳的紐西蘭正面交鋒，在台裔球員TabithaGoon、Annika Wray優異的發揮下取得領先，加上守門員李安儒屢屢化解對手攻勢，讓台灣隊在上半場結束握有領先優勢。

然而紐西蘭第4節一度將比分追平，所幸台灣隊在比賽結束前6分鐘，靠著台裔球員Annika Wray接獲姊姊Alanna Wray的傳球，成功突破對手防線攻門得分，搭配李安儒穩健的防守，最後台灣隊以13比10驚險擊敗紐西蘭，不僅確定以分組前2名晉級4強，更取得2026年女子袋棍球世錦賽門票。

隨隊前往澳洲征戰的教練温庭新接受中央社採訪時表示，此役獲勝關鍵在一開始即取得領先，球員也按照比賽計畫進行，即便後面遇到對手反撲，仍保持領先心態，能夠即時調整回來。

締造女子袋棍球隊史里程碑，温庭新賽後也跟球員表示，不僅是一場勝仗，而是7年前從零開始、發展女子袋棍球，如今終於得到甜美成果，並踏出第一步，希望球員們一起分享這個瞬間，「也讓她們知道自己是有潛力達到更高的目標。」

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