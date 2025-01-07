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立院三讀通過運動部組織法 下設1署3中心

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院院會今天三讀「中央行政機關組織基準法」第29條修正案，配合行政院增設運動部，將現行部的總數從14個調整為15個，行政院將增設運動部再往前邁進一步。國民黨立委與民眾黨立委麥玉珍（左）三讀後舉牌合影。記者林澔一／攝影
立法院院會今天三讀「中央行政機關組織基準法」第29條修正案，配合行政院增設運動部，將現行部的總數從14個調整為15個，行政院將增設運動部再往前邁進一步。國民黨立委與民眾黨立委麥玉珍（左）三讀後舉牌合影。記者林澔一／攝影

在朝野同聲力挺之下，立法院會今天三讀通過運動部相關配套修法及立法，成為台灣運動政策的里程碑。「運動部組織法」明定，行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也下設全民運動署推廣全民運動、增國民健康。

運動部設計為「1部、1署、3中心」，下設全民運動署，並有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司共6個司，及國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家運動產業發展中心3個行政法人，拚今年8月掛牌，預算200億元。

行政院會去年10月中旬送出中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法、國家運動訓練中心設置條例、國家運動科學中心設置條例修正草案；另有運動部組織法、全民運動署組織法、國家運動產業發展中心設置條例草案，及廢止教育部體育署組織法9法。

立法院上周五三讀修正或通過運動部相關法案，先是修正「中央行政機關組織基準法」，放寬部、署總額，為行政院增設運動部做準備，今天院會再接續三讀修正「行政院組織法」第3條條文，明定行政院設運動部。

接著三讀通過「運動部組織法」，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，國家運動政策與法規的研擬、規劃、推動、管理及監督，運動產業發展及運動產業人才的培育等，也規定運動部設全民運動署。

接著，立法院會三讀通過「運動部全民運動署組織法」，明定運動部為辦理全民運動的全齡化與社區化發展，促進競技運動全民化、各層級賽事推廣、運動教育及技能發展，形塑運動文化，特設全民運動署，並掌理9大事項。

此外，為發展運動產業，行政院規劃新設國家運動產業發展中心，立法院會稍早三讀通過「國家運動產業發展中心」設置條例，為建構優質運動產業環境，促進運動產業發展，特設國家運動產業發展中心，掌理9大業務範圍，而該心中為行政法人，監督機關為運動部。

立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過「行政院組織法第3條修正案」，增設運動部，隨後並三讀通過運動部組織法，明定運動部掌理「國家運動政策與法規之研擬、規劃、推動、管理及監督」等十大事項。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過「行政院組織法第3條修正案」，增設運動部，隨後並三讀通過運動部組織法，明定運動部掌理「國家運動政策與法規之研擬、規劃、推動、管理及監督」等十大事項。記者余承翰／攝影

立法院會也接續三讀修正通過國家運動科學中心設置條例部分條文、國家運動訓練中心設置條例，其監督機關都從現行的教育部改為運動部，也完成教育部組織法修正草案等相關配套修法。

民眾黨立委吳春城說明，跨黨派、跨部會對運動部都有高度共識，未來要有「部部都是運動部」思維；國民黨立委林倩綺也稱這是重要里程碑，是體制改革的體現，更是對運動員、教練、相關產業長期努力的肯定與支持，體育政策將全面升級。

民進黨立委吳思瑤指出，運動能超越黨派、跨越世代，是最能團結台灣、促進認同的國家軟實力，世界棒球十二強賽事中，國家代表隊展現韌性與實力，獲得世界冠軍，凝聚、激勵了全體國人。今天完成修法，是在紛亂對立的國會裡，難得的正能量，證明朝野能合作，政治可以破冰。

立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過「行政院組織法第3條修正案」，增設運動部，隨後並三讀通過運動部組織法，明定運動部掌理「國家運動政策與法規之研擬、規劃、推動、管理及監督」等十大事項。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣下午主持立法院院會，三讀後敲槌宣布通過「行政院組織法第3條修正案」，增設運動部，隨後並三讀通過運動部組織法，明定運動部掌理「國家運動政策與法規之研擬、規劃、推動、管理及監督」等十大事項。記者余承翰／攝影

國民 運動部 體育署

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