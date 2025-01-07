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大馬羽賽／拍下世界第一！麟榤配瓦解賽末點逆轉丹麥頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

總獎金145萬美金的馬來西亞公開賽今天在吉隆坡點燃戰火，兩屆奧運金牌王齊麟和搭檔邱相榤首輪就抽中「籤王」，強碰目前世界排名第一的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），「麟榤配」世界排名雖遠不如對手，但率先搶下首局，決勝局更在瓦解對手賽末點下逆轉，在3局大戰拍下頭號種子，新賽季開出紅盤。

王齊麟和李洋的「麟洋配」曾和丹麥組合多次交手，包括去年巴黎奧運和BWF年終賽都曾遭遇，巴黎奧運「麟洋配」打下勝利外還以全勝之姿完成奧運史無前例的羽球男雙連霸，可惜年終賽最後一次合體遭逆轉，止步分組賽。

李洋年終賽後正式卸下球員身份，王齊麟繼續和左手持拍的邱相榤合作，去年奧運後開始搭配的兩位長人目前世界排名35名，今天首度碰球王組合首局一路領先，18：12時雖被連趕4分，所幸邱相榤掌握住阿斯特魯普的發高球，直接攻擊拉斯姆森近身得分，止血後的麟榤配再連下2球，以21：16先下一城。

第二局由球王組合先掌握局勢，「麟榤配」從最多10：16落後下追分，一路追到17：19，可惜王齊麟接續平球對峙掛網，讓頭號種子拿到局末點，雖瓦解第一個危機，但王齊麟回球過長下讓丹麥組合以21：18扳平局數。

決勝局「麟榤配」先取得4：1優勢，雖遭對手連拿3分追平，不過「麟榤配」也回敬一波5：0攻勢，但之後兩次機會球王齊麟和邱相榤各出現掛網失誤，換場時領先縮小到2分差；頭號種子換場後連拿3分超前比數，不過「麟榤配」12：13時邱相榤連續兩拍精彩防守瓦解對手攻勢才造成丹麥組合失誤，15：18落後下更好球連發，包括王齊麟打到坐地再起身防守、最後順利得分扳平比數。

阿斯特魯普中場殺球中斷「麟榤配」連拿3分攻勢，邱相榤幸運擦網球雖再度扳平比分，但拉斯姆森的攻擊得手讓第一個賽末點出現；「麟榤配」先瓦解危機，邱相榤網前小球造成阿斯特魯普失誤，自己的賽末點王齊麟更直接發高球得分，讓「麟榤配」戲劇性以22：20逆轉拿下勝利。

李洋 王齊麟 邱相榤

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