桌球／曾6度征戰奧運 台灣桌球教父莊智淵申請退出世界排名
台灣「桌球教父」莊智淵在巴黎奧運後僅參加過1場國際賽，上週透過中華民國桌球協會向國際桌球總會（ITTF）申請退出世界排名，根據今天最新出爐世界排名，已看不到莊智淵名字。
根據ITTF最新公布世界排名，台灣一姐鄭怡靜女單排名第8持平，黃怡樺第33；而台灣一哥林昀儒男單排名小升1名、來到第12，至於剛滿20歲的高承睿排名第23，上週還在第44名的莊智淵，本週已不在世界排名名單中。
曾6度征戰奧運的43歲老將莊智淵，過去生涯最高世界排名曾在2003年12月高居第3，他在巴黎奧運後告別26年國家隊生涯，過去5個月以來，國際賽僅在去年9月世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽亮相，逐漸將重心移轉至培育年輕新秀。
中華民國桌球協會秘書長葉國欽接受中央社訪問時表示，莊智淵上週透過桌協向ITTF申請退出世界排名，「我們當時有再三確認，才把信寄出去。」
不過葉國欽指出，莊智淵今年仍是黃金計畫第4級選手，「他可能是沒有規劃密集參加比賽，但如果要比賽，積分就得從零開始，不像以前因為有世界排名，可能被列種子，就必須重新來過。」
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