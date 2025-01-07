台維斯盃／盧彥勳領銜最強陣容 農曆年主場迎戰勁敵美國隊

2025中美台維斯盃世界組總決賽資格戰1月31到2月1日將在台北市網球中心登場，退役傳奇盧彥勳再度執掌兵符，擔任台維斯盃中華代表隊總教練，將領軍「夜市球王」曾俊欣在內的最強陣容迎戰美國隊，目標再創佳績。

台維斯盃被譽為「網球界的世界盃」，每年聚集世界頂尖的男子好手披上國家隊戰袍，為國爭取榮譽，中華隊去年9月的世界一級賽事以點數3：2力退波士尼亞與赫塞哥維納隊，取得世界組總決賽資格戰。

本次中華隊集結單雙打前5傑再組最強戰力，陣中包含身高188公分、擁有重砲發球優勢的吳東霖，曾俊欣和許育修去年在台北海碩盃分闖單打4強和8強，整體狀態絕佳；雙打部份，何承叡在去年華國三太子盃成功把冠軍留在台灣，世界排名再創個人新高，還有杭州亞運拿下混雙銀牌的黃琮豪。

再度擔任中華隊總教練的盧彥勳直言，美國隊實力非常堅強，期望國人能在農曆新年期間共襄盛舉，以行動力挺中華隊，一同打造地主優勢。

美國隊曾寫下32度稱霸台維斯盃的賽史紀錄，本次由雙打傳奇布萊恩（Bob Bryan）擔任總教練，率領世界排名前50的米切爾森（Alex Michelsen）、吉隆（Marcos Giron），以及去年晉級海碩盃單打8強的麥克唐納（Mackenzie McDonald）；雙打更有坐擁大滿貫頭銜、巴黎奧運男雙銀牌組合雷蒙（Rajeev Ram）和克拉查克（Austin Krajicek）出征。

面對美國隊來勢洶洶，目前單打世界排名119位的「夜市球王」曾俊欣說：「非常開心和興奮又能在台灣主場出賽迎戰強敵美國，我一定會全力以赴，把自己最佳狀態表現出來，希望中華隊能夠再度創造歷史。」

去年九月中波台維斯盃貢獻2點單打勝利、扮演勝利功臣的吳東霖提到，再次入選中華隊不只是榮耀，更是使命，「美國隊的實力毋庸置疑，但我們絕不畏懼！我相信透過扎實的冬訓和全隊的團結，我們有能力創造奇蹟。」