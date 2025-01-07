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大馬羽賽／生日迎接新賽季 壽星周天成內戰過關
總獎金145萬美金的馬來西亞公開賽今天在吉隆坡點燃戰火，新賽季開賽日正好是我國「一哥」周天成34歲生日，「壽星」一早就迎接首輪賽程，且在「寶島內戰」以21：14、21：17拍下年輕11歲的蘇力揚，送自己男單16強當生日禮物。
馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000大賽，世界排名第9的小天為首，男單32籤共有6位台將，不過小天和世界排名33的蘇力揚第一輪就碰頭，「內戰」中蘇力揚開賽雖先拿2分，經驗老道的小天馬上回敬6：0攻勢，一路領先下以21：14先下一城。
第二局蘇力揚展現韌性，兩度追平比數，但節奏和比數仍由小天掌握，最終小天就在第2個賽末點在平球對峙中拿下分數，整局不曾落後下以21：17迎接勝利。
沒有排上種子的小天位於籤表上半區，今天順利過關後，再過一關可能在8強遭遇中國大陸「世界球王」石宇奇，另4位台將戚又仁、「左手重砲」林俊易、李佳豪和「羽球王子」王子維也將爭取出線機會。
今天共有14組台將出賽，其中就有3組上演「內戰」，除小天拍下蘇力揚，第三球場打開場的男雙上演3局激戰，列第8種子的李哲輝／楊博軒才以21：18、16：21、21：16力退自家人吳軒毅／江建葦。
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