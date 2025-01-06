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澳網／單打唯一台將希望 曾俊欣會外賽開胡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網球好手曾俊欣。中央社
網球好手曾俊欣。中央社

去年澳網首輪力戰5盤敗陣，我國「夜市球王」曾俊欣今年捲土重來從會外賽出發，名列會外13種子的他今天首輪碰世界排名232的義大利阿納博爾迪（Federico Arnaboldi），首盤從第4局開始連保帶破連拿5局，第二盤再兩度破發成功，以6：2、6：4挺進第二輪。

目前世界排名118的曾俊欣，前年和去年都在澳網會內賽亮相，可惜去年歷經跨日的五盤大戰敗陣，沒能迎接在墨爾本公園的第一場勝利。

今年身為台將在澳網單打唯一希望，曾俊欣從會外賽展開征途，今天面對首度參賽的義大利對手，首盤曾俊欣第5局率先破發，第7局再度突破，連保帶破連拿5局，以6：2先下一城。

第二盤曾俊欣一下場就破發成功，自己第一個發球局雖失守，下一局又浪費40：0絕對優勢，所幸第9局成功破發，盤末發球局也守住，順利以6：4收下勝利。

曾俊欣第二輪將碰世界排名219的黎巴嫩阿比卜（Hady Habib），力拚連拿3勝前進會內賽。

今年澳網會內賽將於12日點燃戰火，義大利球王辛納（Jannik Sinner）將尋求男單衛冕，白俄羅斯「世界球王」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）挑戰女單連霸，我國「一姊」謝淑薇更要尋求再度包辦女雙和混雙金盃。

曾俊欣 澳網 謝淑薇

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