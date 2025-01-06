女子袋棍球世錦賽亞太區資格賽 中華首戰勝韓國

女子袋棍球世界錦標賽亞太區資格賽今天在澳洲昆士蘭登場，中華代表隊在預賽首戰韓國，靠著堅強的防守實力，以13比4搶下分組預賽首勝。

中華女子袋棍球代表隊是首度參加成人級別賽事，因此還沒有世界排名，這次代表隊名單中，有7人是台裔美籍學生（人士），實力不容小覷。

中華女子袋棍球代表隊過去在U20層級多次和韓國隊交手，最近一次是去年U20世錦賽，當時中華隊以6分之差獲勝。

今天雙方首度在成人級別交手，上半場靠著台裔球員Annika Wray與Ellie Shen的傑出表現拿下5分外，後防線上的賴天愛、傅心瀅，以及守門員李安儒均拿出優異的防守表現，封鎖韓國多次進攻，半場就以8比2領先。

第3節韓國雖靠著優異的個人技巧追回2分，但第4節中華隊再靠著廖翊君、台裔的Katherine Lin接連破網擴大分差，如願澆熄對手反撲氣焰。

中華女子袋棍球代表隊將於明天中午續戰世界排名第12的紐西蘭，對手人高馬大、體能狀態更優，對中華隊來說是一場硬戰。

根據賽程安排，中華隊在1月8日預賽最終戰，將對上世界排名第5的日本隊，只要能站穩預賽分組前2名、闖進4強，就能搶下2026年世錦賽門票。