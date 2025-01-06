網球／新年出師不利 頭號種子謝淑薇第一場出局

前天剛過39歲生日的我國「一姊」謝淑薇，新賽季和女雙世界排名第7的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，台拉組合澳網前從阿德萊德女網賽出發，但今天首戰出師不利，碰美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）／皮古拉（Jessica Pegula），連輸兩盤敗陣，頭號種子第一場就落馬。

澳網是謝淑薇表現最佳的大滿貫之一，女單2021年打進8強寫下台將紀錄，去年更一舉包辦女雙和混雙金盃，今年尋求衛冕從阿德萊德出發，和去年澳網決賽對手、2017年打下法網女單冠軍的奧斯塔朋科合拍，兩位女雙世界排名前7的女將名列頭號種子，但首輪碰美國組合就遇苦戰。

第一盤頭號種子第3局率先破發，但下一局馬上遭回破，第6局再度失守外，第7局又錯過3個破發點，以3：6讓出。

第二盤更成破發球局大戰，前8局兩組人馬各被破發3次，頭號種子第9局保發後先取得5：4領先，但第10局錯過破發點兼盤末點，遭對手保發後更在第11局遭關鍵破發，最終以5：7敗陣。

阿德萊德女網賽屬於WTA 500賽事，總獎金106萬4510美金，除謝淑薇名列頭號種子，另名台將詹皓晴和烏克蘭搭檔琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）列第3種子，但先出賽的詹皓晴組合以4：6、0：6敗給德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）／巴西瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），謝淑薇也落馬，兩名列種子的台將都首輪出局。