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羽球／馬來西亞公開賽 王齊麟、邱相榤首戰強碰頭號種子

中央社／ 台北6日電
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF在2025年首戰、超級1000的馬來西亞羽球公開賽明天開打，台灣共30組人馬出征，台灣男單一哥周天成，首戰中國好手李詩灃；新男雙組合王齊麟邱相榤對上頭號種子的丹麥組合。

從去年12月的世界羽球總會（BWF）年終總決賽結束後，各國好手休息將近1個月，在本週迎來2025年BWF新賽季首場比賽。

馬來西亞公開賽總獎金145萬美元（約新台幣4811萬元），台灣男單在周天成領軍下共6人參戰，除周天成外，「左手重砲」林俊易將首戰丹麥的基姆奇（Rasmus Gemke）。

男雙賽事部分，正式走入歷史的「麟洋配」，王齊麟將和新搭檔邱相榤聯手，只可惜籤運較差，首戰就對上頭號種子、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

已在上週六抵達馬來西亞的王齊麟，在接受中央社記者訪問時表示，雖然已經1個月沒有比賽，但還是有在國訓中心或者回球團訓練，整體感覺還算不錯，「現在就是要盡快找回和搭檔的默契。」

王齊麟提到，現在男雙拆夥已經成為趨勢，而且對手都越來越年輕，「我也要好好把握現有的時間，希望可以和邱相榤的世界排名盡快提升到世界前10名。」

這次男雙組別，台灣共有7組參賽，除了王齊麟/邱相榤外，還有李哲輝/楊博軒、江建葦/吳軒毅、盧明哲/唐凱威、陳子睿/林煜傑、楊博涵/劉廣珩、李芳至/李芳任。

周天成 王齊麟 邱相榤

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