快訊

大學學測18日起登場 今起開放查詢試場

矽光子成顯學 輝達、台積電兩巨頭將攜手改寫歷史

金球獎／史上頭一回！日本「幕府將軍」包辦視帝后

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／列第3種子卻吞「貝果」 詹皓晴阿德萊德站首輪爆冷落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴(右)和來自烏克蘭的新搭檔琪切諾克出師不利。圖翻攝自詹皓晴臉書粉專
詹皓晴(右)和來自烏克蘭的新搭檔琪切諾克出師不利。圖翻攝自詹皓晴臉書粉專

新賽季從澳洲出發的我國女網好手詹皓晴，和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）上周布里斯本女網賽止步8強，轉戰阿德萊德又出師不利，今天首輪碰德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）／巴西瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），第二盤更吞下「貝果」，直落二遭到淘汰。

詹皓晴新賽季和琪切諾克合作，布里斯本列頭號種子但第二輪出局，本周排名詹皓晴持平在第16位，琪切諾克從第4小降一名到第5，兩人名列阿德萊德女網賽第3種子。今天面對女雙世界排名20的塞蓋蒙德和世界排名55的瑪伊亞，首盤台烏組合第2局就率先破發，但第3局遭破後優勢消弭，第7局雖瓦解3個破發危機，第9局仍遭突破，以4：6讓出首盤。

第二盤戰局一面倒，第3種子從0：40絕對落後下雖追到40：40，但關鍵分沒掌握仍遭破發，接續2個發球局也沒能守住，讓對手連拿6局，以6：0帶走勝利，爆出賽事首日小冷門。

阿德萊德女網賽屬於WTA 500賽事，總獎金106萬4510美金，除詹皓晴列第3種子，世界排名第6的我國「一姊」謝淑薇新賽季和女雙世界排名第7的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）組成頭號種子，今天也將迎接開季第一戰。

詹皓晴 謝淑薇

延伸閱讀

網球／大坂直美奧克蘭菁英賽決賽傷退 征戰澳網蒙陰影

年度最後一堂延緩失能課 新北金山六股里長輩玩網球

布里斯本女網／頭號種子不敵外卡 詹皓晴8強止步

男星罹罕病驟逝！確診到過世僅半個月　最悲傷聖誕節

相關新聞

羽球／向戴資穎致敬！國際羽總12分鐘精華重溫「假動作女王」經典畫面

寫下羽壇無數紀錄的我國羽球「一姊」戴資穎，去年底因膝傷提前結束賽季，不過世界羽球聯盟（BWF）新年特別剪輯一段長達12多...

高球／PGA新年首戰哨兵高球賽 俞俊安並列第44名

2025年PGA開幕戰哨兵高球賽今天進行最終回合，台灣唯一參賽的俞俊安以4天低於標準13桿的279桿、並列第44名作收，...

網球／列第3種子卻吞「貝果」 詹皓晴阿德萊德站首輪爆冷落馬

新賽季從澳洲出發的我國女網好手詹皓晴，和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）上周布里斯本女網賽止步8強，...

足球／東協足球錦標賽越南奪冠 摩托車大軍「滴胞」徹夜狂歡

越南5日晚間扳倒泰國，奪得2024年東協足球錦標賽冠軍，守在螢幕前目睹勝利的越南民眾，立刻騎摩托車上街「滴胞」（di b...

網球／球后莎芭蓮卡布里斯本奪冠 放眼澳網3連霸

世界排名第一的白俄羅斯名將莎芭蓮卡今天在布里斯本國際網賽女單決賽，以4比6、6比3、6比2擊敗俄羅斯好手庫德梅托娃奪下本...

澳網／溫網冠軍雷茨科娃因傷所困 宣布退出本屆賽事

溫布頓網球錦標賽女單冠軍、捷克好手雷茨科娃（BarboraKrejcikova）今天表示，她因為背部傷勢，將退出本月開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。