網球／列第3種子卻吞「貝果」 詹皓晴阿德萊德站首輪爆冷落馬

新賽季從澳洲出發的我國女網好手詹皓晴，和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）上周布里斯本女網賽止步8強，轉戰阿德萊德又出師不利，今天首輪碰德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）／巴西瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），第二盤更吞下「貝果」，直落二遭到淘汰。

詹皓晴新賽季和琪切諾克合作，布里斯本列頭號種子但第二輪出局，本周排名詹皓晴持平在第16位，琪切諾克從第4小降一名到第5，兩人名列阿德萊德女網賽第3種子。今天面對女雙世界排名20的塞蓋蒙德和世界排名55的瑪伊亞，首盤台烏組合第2局就率先破發，但第3局遭破後優勢消弭，第7局雖瓦解3個破發危機，第9局仍遭突破，以4：6讓出首盤。

第二盤戰局一面倒，第3種子從0：40絕對落後下雖追到40：40，但關鍵分沒掌握仍遭破發，接續2個發球局也沒能守住，讓對手連拿6局，以6：0帶走勝利，爆出賽事首日小冷門。

阿德萊德女網賽屬於WTA 500賽事，總獎金106萬4510美金，除詹皓晴列第3種子，世界排名第6的我國「一姊」謝淑薇新賽季和女雙世界排名第7的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）組成頭號種子，今天也將迎接開季第一戰。