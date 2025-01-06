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羽球／向戴資穎致敬！國際羽總12分鐘精華重溫「假動作女王」經典畫面

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

寫下羽壇無數紀錄的我國羽球「一姊」戴資穎，去年底因膝傷提前結束賽季，不過世界羽球聯盟（BWF）新年特別剪輯一段長達12多分鐘的戴資穎精華，紀錄小戴宛如羽球魔術師的身手，並給了小戴「假動作女王（Queen of Deception）」封號。

小戴隱蔽性高的出拍是招牌之一，總是可以最後一刻改變出拍方式，常讓對手定在原地，這支昨天深夜上傳的影片包括印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）、泰國「天才少女「依瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙奧運金牌馬琳（Carolina Marin）和中國大陸好手陳雨菲等都是「苦主」。

除了招牌假動作連發，BWF也剪出小戴胯下擊球的防守美技，高難度動作小戴做出來卻十分輕鬆，讓球評忍不住驚呼「我們知道她做得到」讚美。

BWF除用「假動作女王」稱呼小戴，更讚「沒人能像她一樣」，最後並用小戴向觀眾致意的畫面為影片結尾。

除在Youtube上傳將近12分鐘的小戴精華，BWF臉書上也放上「假動作女王」的4分鐘濃縮版影片，上傳不到一天已獲得超過4百則轉發分享。

戴資穎 羽球 陳雨菲

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