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網球／球后莎芭蓮卡布里斯本奪冠 放眼澳網3連霸

中央社／ 布里斯本5日綜合外電報導
莎芭蓮卡。 歐新社
莎芭蓮卡。 歐新社

世界排名第一的白俄羅斯名將莎芭蓮卡今天在布里斯本國際網賽女單決賽，以4比6、6比3、6比2擊敗俄羅斯好手庫德梅托娃奪下本屆冠軍，為她的澳洲網球公開賽3連霸之路熱身。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）於2024年布里斯本國際網賽摘下女單亞軍，今年捲土重來於本屆決賽擊退庫德梅托娃（Polina Kudermetova），總共耗時1小時又47分鐘，奪下她職業生涯第18座冠軍。

本屆澳網即將於1月12日在澳洲墨爾本登場，對於莎芭蓮卡而言，今天奪冠是理想的本季開局，因為她的目標是達成澳網女單3連霸壯舉。

現任世界球后莎芭蓮卡表示：「我確實覺得自己比賽表現不錯。無論是精神上還是身體上，我都已準備好參加澳網了。」

澳網 羅斯 莎芭蓮卡

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